Už se otevřela vrata chlívů a ten hnůj, který se tam nashromáždil, se hrne ven všemi otvory poražených umělců, komentátorů a podobných jelit. A pochopitelně, že se hledají důvody, proč vlastně mohl Zeman vyhrát, když se na něj lilo tolik špíny a kopalo se do něj zleva i zprava. Samozřejmě, že jsme na vině my, kteří jsme si touto volbou kompenzovali své neúspěšné životy, chtějíce se pomstit těm úspěšným. Když se však člověk zamyslí nad průběhem volebních kampaní u obou druhých kol presidentských voleb, musí dojít k určitým podobnostem. A podobné byly i parlamentní volby. Odpůrci Zemana (i Babiše) se neprojevili ničím jiným, než nenávistí, pomluvami a osobními útoky. Zejména sociální sítě se hemžily hulvátstvím a sprostotou vůči Zemanovi. Útoky na jeho zdravotní stav rovněž vykazovaly známky chorobné nenávisti.

Prostě žádná slušná kampaň, jak se snažil současný vyzyvatel presentovat. Pouhé hrubé útoky. Příslušným volebním poradcům patrně uniklo, že naposledy taková akce účinkovala roku 2006 vůči Paroubkovi. Od té doby se lidé poučili a reagují spíše opačně. A tak jak roku 2013 tak i letos proti všem snahám novinářské žumpy zvítězil Zeman.

Akademik Drahoš neudělal nic pro své vítězství. Jeho jediný názor, tedy žádný, jeho hloupé výroky opravované ještě hloupějšími dodatky také nedávaly naději na člověka schopného representovat republiku. Ostatně potenciální první dáma se také neprojevovala moc státnicky. Její výroky o podpoře od ČT i návrh, aby se debaty odehrávaly ve stoje protože by to Zeman nemusel vydržet, Drahošovi mnoho voličů spíše odradilo než přihrálo.

Je samozřejmě chybou stavět volbu na Antizemanovi. Ale větší chybou byl vůbec výběr toho Anti. Drahoš se na podobný úkol vůbec nehodil. Nejen tím svým jediným nenázorem, ale také popíráním svých vlastních, ve společnosti dost citlivých výroků. Stěžuje si, že dostal nálepku „Vítač“. Nějak ale přitom pozapomněl na svůj podpis pod Výzvu akademiků i na své prohlášení o 2600 migrantech, které bychom zvládli. A určitě mu nepomohli ani Němci, když prohlásili, že Drahoš by umožnil přijímání migrantů do republiky. Doba informační opět pokročila a tak se po síti šíří informace všeho druhu. A zejména lidé odchovaní Rudým Právem si umí vybrat, co je a co není pravda. A také si najít potvrzení či vyvrácení určitého tvrzení. A umí to i hodně těch mladších. Těch, kteří to umět chtějí.

Tvrzení, že kdokoli jiný z poražených by nedosáhl takového úspěchu, je také chybné. Každý, kdo by za sebou měl podobnou mediální podporu jako Drahoš, by dosáhl na stejné procento, možná by i vyhrál. Rozhodně by nadějnější byl Horáček či Fišer. Ale za těmi nikdo mocný nestál. A tak se tlačil Drahoš, protože se od něj očekávalo pouhé kývání a vítání, popřípadě kladení věnců. Ale to těm lidem z hospod, polí a továren patrně nestačí.

Prostě když se moc tlačí na pilu, snadno se zadrhne. Takže až bude někdo rozebírat důvody Drahošovy prohry, měl by i toto vzít v úvahu.

Bavor V. Kdo jsem: Duchovní dědic strakonických Pánů erbu střely, který si přivlastnil další jméno v pořadí, tedy Bavor ze Strakonic toho jména pátý (Bawor de Straconicz eius nomine quintus) Erb rodu: střela ve zlatém poli Osobní zvíře: jezevec Profese: stavař, momentálně SVČ, podle Politically correct zvaný "prase" - pracující senior Záliby: historie, architektura a obojí dohromady Spolubydlící: manželka, pes, kočka a dva kocouři