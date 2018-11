Psychologická porucha

Tak jsme opět zažili den, kdy se náš parlament zabýval naprosto nesmyslným programem. A vyvolali to stále titíž poslanci z řad opozice. Jejich chování už začíná připomínat klasifikaci jistého německého psychiatra. Ten označuje podobné chování za hebefrenii

Doktor Ewald Hecker rozeznal mezi 500 svých mladistvých pacientů 14 případů hebefrenie. Objevuje se ponejvíc brzy po pubertě. Čím dřív začne, tím hůř zpravidla dopadá. Často propuká náhle; předcházejí ji jenom varovné signály. Někdy je natolik plíživá, že dlouho zůstává nepoznána a lidé kolem mladého člověka svádějí její projevy na „zastydlou pubertu“.Vypadá to, jako by neotesaná klackovitost těchhle let nemizela – spíš jí přibývá. Na jedné straně se vidí vážnost nepřiměřená věku (Němci pro ni mají trefné adjektivum „altklug“, je to přemoudřelost k věku nepasující), na druhé straně nevhodné šaškování, jako by si postižení jenom dělali šprťouchlata. Mívají povznesenou náladu a zastavit jejich sebevědomé žvanění se podaří málokomu. Přibývá šroubovanosti ve očích a pacienti planě mudrují. Sotva škole odrostlí a bez nejmenších znalostí spekulují o nejhlubších otázkách života a existence. Mívají samozřejmě recept na všechno a vědí všechno líp než ostatní. Bývají hrubí, neomalení, netaktní a vulgární. Vývoj spěje poměrně rychle do duševního úpadku, do prázdnoty, do bezduché žvanivosti, a dokonce do stavu podobného demenci. Prognóza je vesměs zlá a ani dnešní terapie nebývá mnohdy příliš úspěšná. Z mnoha hebefrenních se stávají ukecaní povaleči, příživníci či delikventi.*)