ČSSD, v duchu hesla „Ve dne škodil, v noci krad – sociální demokrat“ připravuje, podle svých vlastních slov, progresivní zdanění příjmů obyvatelstva.

Progresivní daň z příjmu se může líbit řadě jedinců. Převážně ovšem nevzdělaných a nebo těch, kteří žijí v bájné představě všech levičáků, že kdo má trochu víc by měl i víc platit. Názor, který nepřekvapí u výběrčího výpalného, Babinského a nebo jiného lumpa. Třeba socdemáka a nebo jeho voliče.

Progresivní zdanění ale ve skutečnosti znamená něco jiného. Těm úspěšnějším se sebere tolik, aby se zacpala huba těm méně úspěšným a získaly se tak jejich hlasy. Těch méně úspěšných je totiž přirozeně ve společnosti víc. A jsou natolik hloupí, že takovou návnadu polykají i s navijákem.

Co ale ve skutečnosti znamená progresivní daň?

Podle ČSSD by se měla daň odvíjet následovně:

hrubá mzda do 30 000 Kč měsíčně – 12 %

mzda 30 – 40 000 – 15 %

mzda 40 – 50 000 – 25 %

mzda nad 50 000 hrubého měsíčně – daň 32 %

zdroj

Utkvělá představa, že 40 a nebo 50 tisíc měsíčně berou nějací zbohatlíci a nebo zloději je vcelku úsměvná. Pokud by tomu ovšem volič sociální demokracie nevěřil. Tyto mzdy dostávají většinou lidé, kteří obětovali svůj volný čas a peníze průběžnému vzdělávání, zdokonalování svých schopností a byli v tom úspěšní. Takovou výplatu vám zaměstnavatel jen tak pro nic za nic nedá.

Ano. Mohli se na vzdělání vykašlat, neabsolvovat žádné kurzy, školy, často v cizině a na úkor soukromého života. Ale oni to neudělali. Progresivní daň jim ukáže, že udělali chybu. Měli zůstat doma s lahvovým pivem a televnovelami, nadávat na úspěšné a volit levici.

To je signál, který jim posílá ČSSD.

Stejný signál posílají socdemáci i těm, kteří by se snažit chtěli. Představte si, že budete v situaci, že budete mít příjem 39 000 měsíčně. Když upustím od detailních výpočtů, tak by byla daň 15 % ve výši 5 850 Kč. Našemu zaměstnanci by, zjednodušeně, zůstalo 33 150 korun.

Tenhle člověk si třeba udělá kurz, školení či něco podobného, aby se mu zvedl příjem. A dostane o tisícovku víc. 40 000 Kč. Jenže tak skočí do sazby 25 %. Zaplatí tedy daň 10 000 a zůstane mu 30.

Za snahu o zvýšení platu za tisícovku zaplatí na dani téměř jednou tolik.

Řekněte sami jestli byste se snažili mít o tisícovku víc abyste ve finále dostali o tři tisíce méně. Asi ne.

Může se stát, že se vám meziročně zvýší mzda. Dejme tomu, že se zvýší inflace a zaměstnavatel se rozhodně jí pokrýt. Jak by podobný výpočet vypadal v nejnižším pásmu a skoku z 29 000 na 30 000 hrubého? Před zvýšením zůstane 25 520, po zvýšení 25 500. I zde je lepší nechtít víc.

Ti, kteří jsou opravdu bohatí, a to nejsou lidi s 50 000 hrubého měsíčně, si dokáží své daně optimalizovat velice efektně. Mezi našimi klienty je jich celá řada a optimalizují se jim celé firmy, ne jen jedinci. Těm co mezi ně nepatří tak zbude jen obyčejná nasranost. Nasranost na to, že je jim kradeno proto, že se snažili, pracovali a ti, kteří na to celý život kašlali teď budou užívat jejich peněz. Název lůza a svoloč pak bude na spadnutí.

Pokud chce sociální demokracie diferencovat společnost, omezit její duševní a profesní rozvoj, tak je progresivní daň dobrá cesta. Takové společnosti pak může levice, jak je ostatně jejím zvykem, nabídnout pomoc. Z peněz co ukradla úspěšnějším.

Problém ale je, že ti úspěšní mohou odejít tam, kde si jich budou vážit, nebo mohu nebýt již tak úspěšnými. Pak by mohla ta parta levičáckých tupounů jen čumět na své stejně rozumově vybavené voliče a hledat chybu v těch zlých, co najednou nevydělávají na to, aby platili jejich rozhazování.