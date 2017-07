SVĚTOVÁ VÁLKA

STATI O JEJÍM VZNIKU I JEJÍCH OSUDECH

POČÁTEK VÍDEŇSKÝCH ZPOVĚDÍ.

Josef Pekař

(»Nár. Listy«, 14. září 1919, pod tit. »Nová odhalení o vzniku války«.)

Uplyne přece asi delší doba, než otázka zodpovědnosti za vznik války bude moci býti řešena spolehlivě na základě úředních dokumentů. Ti, kdo očekávali, že revoluce v Německu a v Rakousku, jež smetla provinilou monarchii, odhalí hned v prvých dnech svého vítězství všechny zločinné úřady a přípravy, jimiž císařské vlády přivodily bezmezné neštěstí války, byli dosud zklamáni.

Revoluční Německo i revoluční Rakousko neprozradily vskutku dosud ani slova z tajů císařských archivů. Strach, že by vyjevení pravdy vymstilo se Němcům a poškodilo situaci jejich v jednání mírovém, nabyl převahy nad hněvnou touhou vydat osudnou neschopnost starého režimu v plen veřejnosti. A i když konečně byl mír versailleský podepsán, rozpakovali se Němci s pravdou vystoupiti. Důvodem k tomu byl patrně proces, jímž dohoda ohrožuje císaře Viléma a s ním jiné vůdce německého národa – předčasným publikováním materiálu, dosud tak pečlivě střeženého, nemá býti podle všeho obrana obžalovaných Němců znesnadněna. Národní shromáždění ve Výmaru zvolilo pouze vyšetřovací výbor, jenž má zjistiti z akt i výpovědí svědků všechny viny na vzniku i na dlouhém trvání války. Ale ten se dosud neujal práce a šetření jeho může trvat měsíce, ba léta. Ve Vídni nevzchopili se ani k ústavení vyšetřovací komise. Ze všeho se zdá, že rakouská revoluce chce v dohodě s říšsko-německou držet pravdu pod zámkem potud, pokud budou pro to důvody politické oportunity.

Je možná, že to bude Paříž, která dříve než Berlín a Vídeň odhalí světu německou pravdu. Byla to nemalá sensace, již v březnu tohoto roku, kdy »Journal des Débats« mohl otisknouti dvě důvěrné šifrované depeše rakouského vyslance v Berlín, hr. Szögyény-Mariche, adresované hraběti Berchtoldovi do Vídně. A nedávno jsme četli, že v Paříži připravují vydání depeší, vyměněných v červenci 1914 mezi zahraničním úřadem v Berlíně a německým vyslancem ve Vídni Tschirschkym, jež se prý konečně podařilo dešifrovati. Je-li to pravda, zdá se, že dohoda má zvlášť důležité kusy tajného německého materiálu dávno po ruce a že nechlubí se tím pouze ze skromnosti, kterou vyžadují ohledy na způsob, jak tohoto materiálu nabyla.

Doposud, až na zmíněné dvě depeše Szogyényho byla to pouze šťastná náhoda, jež dovolila neněmeckému světu nahlédnouti do tajemství německých úmysl z července 1914. Sem počítám prozrazení pamětního spisu kn. Lichnowského, výpovědi dr. Müh1ona a obšírnou relaci bavorského vyslanectví v Berlíně ze dne 18.července 1914, kterou ve výtahu dala uveřejniti bavorská revoluční vláda Eisnerova. Tyto indiskrece stačily, aby dosavadní německou oficielní versi o vzniku války usvědčily z nepravdy (ne-li ze lži) a aby zanechaly hlubokou stopu i v posledním německém poloúředním vykladu, jejž, prý na základ všeho hlavního materiálu, odevzdala německá komise mírové konferenci na obranu proti obrněné obžalobě dohody. Tento výklad, podepsaný týmiž universitními profesory, stručný v textu, obšírný připojenými přílohami (je otištěn v Deutsches Weissbuch über die Verantwortlichkeit der Urheber des Krieges, 1919) je dnes posledním německým quasi úředním projevem o celém problému. Operuje zejména otisky tajných ruských a srbských diplomatických dokument z let válce předcházejících. Němcům se totiž podařilo během války zmocniti se části tajemství carských ruských a královských srbských archivů (- prvé jim dali zrádně k disposici věrní zřízenci bolševičtí v Rusku, druhé byly zachyceny v Srbsku – ), ano i části archivů belgických. Významné je, že veškeren ten cizí materiál nebyl s to, aby, zužitkován sebe šikovněji, zbavil německou a rakouskou politiku z července 1914 hrozné obžaloby (dokázal nanejvýš, že to byla Aehrenthalova anexe z r. 1 908, která Srbsko a Rusko naplnila myšlenkami válečnými) a dodal Berlínu a Vídni odvahy, aby publikovaly konečně také své tajné dokumenty. Netřeba mnoho slov, aby bylo zřejmo, že cílevědomé zatajování úřední pravdy o přípravách války ve Vídni a v Berlín je vlastně nejvýmluvnějším přiznáním viny.

V posledních dnech měli jsme potěšení dočkati se konečně prvé indiskrece i se strany rakouské. Nový vídeňský deník »Morgen« uveřejnil 5. a 6. září hlavní data event. stručné protokoly o obou pro vývoj událostí rozhodných poradách společných ministrů rakousko-uherských ze dne 7. a 19. července 1914.

Pravil jsem, že to byla indiskrece — soudím tak z toho, že ostatní vídeňský a zdá se i říšsko-německý tisk sensační publikaci ignoroval. Okolnost ta nebude nám překážkou, abychom indiskreci »Morgenu« neuvítali, tím více, že dala jeho, zbavíme-li je redakční omáčky, mají přes patrnou neúplnost svou ráz autenticity a že náležejí k věcně nejdů1ežitějším odhalením posledních let.

S pomocí jejich bude možno proniknouti znenáhla do faktické souvislosti cílů a událostí dosti bezpečně.

Spokojíme se postižením hlavních myšlenkových linií porady ze 7. července, aniž bychom ztráceli se v úvahách a dramatické osudnosti této chvíle nebo v kritice jejich. Jaké bylo stanovisko zodpovědného ministra zahraničních záležitostí, hr. Berchto1da? Takovéto: Se Srbskem třeba udělati rychlý konec, a to vyhlášením války. Tisza proti tomu chtěl dáti přednost diplomatickému útoku. Biliski a Krobatin byli pro válku stůj co stůj, Krobatin měl i formální vypovědění války za zbytečné. Důstojný hr. Stürgkh našel ze sporu mínění východisko opravdu »rakouské« : Začneme akcí diplomatickou, ale zařiďme ji tak, aby musila skončiti válkou! Toto stanovisko Stürgkhovo bylo vskutku přijato: z něho vzešlo i ono osudné ultimátum z 23. července, jež nemělo býti po přání Vídně Srbskem akceptováno! Zde konečně slyšíme kus plné, hrozné pravdy!

Námitce, že válka se Srbskem znamená válku s Ruskem a v důsledku toho válku evropskou, čelí hrabě Berchtold hned s počátku s jistotou vůle a síly, jež jedině může pochopitelnou učinit tuto politiku: Rusko připravuje proti nám spolek balkánských států s Rumunskem. Dokud žije starý Karol rumunský, není nebezpečí; umře-li, budou Rumuni proti nám. Musíme protivníky předejíti tím, že rozbijeme Srbsko dříve, než proces sjednocení bude ukončen! Měl-li však Berchtold válku s Ruskem v důsledku útoku na Srbsko za nevyhnutelnou, není ze sdělení »Morgenu« zcela jasno, ale je zřejmo z projevů Tiszových, že účastníkům porady jevila se válka evropská nutným důsledkem celé akce. A to tím spíše, je-li pravda, že v poradě z 19. července navrhoval Berchtold rozděliti Srbsko mezi ostatní balkánské státy. Vskutku na nátlak Tiszy, jenž věren tradiční maďarské, t. j. protirakouské politice, nemohl strpěti žádného dalšího zvětšení monarchie slovanskými territoriemi, ale nepochybně i z ohled na Německo a na evropskou situaci vůbec, rozhodnuto bylo 19. července, aby hned po vypuknutí války bylo mocnostem oznámeno, že Rakousko nemá úmyslů dobyvačných. Přes to zdá se vyplývati z odhalení »Morgenu«, že ti, kdož měli za to, že Berchtoldova politika doufala v pokoření Srbska bez války s Ruskem, byli na omylu. Ale třeba také přiznati, že publikace »Morgenu« sama k spolehlivému řešení této otázky nepostačuje.

Přes to, co jsme slyšeli, nebude to den 7. července, k němuž bude datováno rozhodnutí o světovou válku.

Toto rozhodnutí padlo vskutku v Berlíně dne 5. července. Je jasno, že by Berchtold dne 7. července nemohl ministerské radě předložit své osudné návrhy, kdyby nebyl měl souhlas Berlína v kapse. Je jasno, že bez Berlína neznamenala Vídeň v této chvíli nic, nebo velmi málo. Podle odhalení »Morgenu« pravil Berchtold v ministerské radě pouze, že o diplomatickou přípravu pro rakouský postup v Berlín se již postaral. Ale z dalších jeho slov je zřejmo, že v Berlíně by1o také již už m1uveno, že spojencům trojspolkovým, t. j. Itálii a Rumunsku, se o chystané válce proti Srbsku nic neprozradí, že bude lépe a energicky jednat a čekati, až se v Římě a Bukurešti přihlásí sami o kompensace (mimochodem řečeno, Berchtold je si patrně tak jist snadným vítězstvím, že počítá s polovicí sousedů jako s prosebníky o podíl kořisti). Je vidno, že porady v Berlín dne 3. a 6. července byly pro koncepci války rozhodující

můžeme-li věřiti, že vskutku dne 5. července v Postupimi k žádné korunní radě nedošlo (jak znovu a znovu ujišťují Němci), musíme tvrditi přece, že dne 5. července byla v Postupimi válka vskutku rozhodnuta. Že se to stalo bez korunní rady, že se to stalo v pouhých dohovorech mezi Vilémem II., Bethmannem, Zimmermannem (jenž zastupoval státního sekretáře Jagowa) na jedné a hr. Szögyénym a hr. Hoyosem, oběma Maďary, na druhé straně, je pro jistotu, s jakou Vilém II. a Bethmann vedli vlast svou do katastrofy, velmi příznačné a velmi zajímavé. Bethmann-Hollweg líčí ovšem ve své obraně události tak, jako by se nestalo v Postupimi nic jiného, než že císař Vilém ujistil Františka Josefa, že pamětliv spolkové povinnosti, vytrvá věrně v starém přátelství po jeho boku. Touto vřelou větou o starém přátelství bylo rozhodnuto o světové válce … A při tom chytře dáno Rakušanům najevo: dělejte si se Srbskem, co uznáte za dobré, my nejsme kompetentní pro vaše srbské spory, jen jednejte rychle a, energicky, »keine lahmen und zogernden Entschlusse . . .« Co v podrobnostech smluveno krom toho, dosud nevíme, ale výklad Berchtoldův ze 7. července prozrazuje, že úřady nevyhnuly se ničemu, co mohl vyžadovat rozvoj konfliktu. Dne 6. července ráno, před odjezdem Viléma II. k norským břehům, před odjezdem, jenž měl býti prvým německým klamem Evropy v historii velké války (měl zajisté vzbuditi mínění, že mír není ohrožen), svolává Vilém do Postupimi vedoucí vojenské osobnosti, aby připravili, co nutno . . .

Upozornil jsem již výše na projev vídeňského dra Adlera na sjezdu sociálně demokratickém v Bernu počátkem února 1919. Dr. Adler, o němž lze předpokládati, že seznámil se přímo nebo nepřímo s tajemstvím vídeňského diplomatického materiálu, zmínil se i o poslání hr. Hoyose do Berlína 5. července 1914. »Tam v Berlíně,« pravil Adler, »smluvena s Vilémem II. a Bethmannem-Hollwegem válka. Dne 7. července přistoupilo Rakousko k tomuto snesení.«

V těchto slovech najdeme výklad snesení ministerské rady rakousko-uherské ze 7. července. Ve Vídni přistoupili k berlínskému rozhodnutí o válce! Měly-li se věci vskutku tak, jak souvislost jejich pochopil dr. Adler, se ještě dovíme. Otázka, pokud má o berlínské rozhodnutí zásluhu Berlín sám a pokud sama Vídeň, bude ještě zaměstnávati mnoho pátrávých studií. Předem zajisté možno říci, že role Německa nebyla tak okázale passivní, jak chce namluviti světu kniha Bethmannova.

Výše dotčená poloúřední německá obrana, podaná mírové konferenci v Paříži, připouští, že Německo souhlasilo s válkou proti Srbsku a pobízelo Vídeň k rychlému postupu. Ale od 26. července, po dokonalejším poznání, že srbská odpověď splnila hlavní vídeňské požadavky, nastal prý v Berlíně obrat a Bethmann prý užil všeho vlivu svého ve Vídni, aby Berchtolda přiměl k povolnosti. Proč se to nepodařilo, je prý dosud nevysvětleno. Ve chvíli prý, kdy Bethmann mír zajistil, zmařila ruská mobilisace všechno. Poznamenávám krátce, že je již vůči materiálu dosud známému velmi pochybno, že by obranu tohoto druhu bylo lze srovnati se skutečností.

Dosud zdálo se, že to byl hr. Berchtold, jenž v poslední chvíli chtěl couvnouti a vyvarovati se válce s Ruskem a tím všeobecné evropské konilagraci, a že to byl Berlín, jenž v obavě, že by mu válka mohla uniknouti, pospíšil si ultimátem Rusku možnost smírné dohody rozbíti v zárodku. Otázka, kde v této alternativě nebo v možnostech s ní souvisících je pravda, je hlavní a nejnapínavější otázkou, jejíž rozřešení čekáme od budoucnosti.

V publikaci »Morgenu« vzbudily pozornost ještě jiné zajímavé skutečnosti. Předem, že to byl Polák, dr. Lev Biliski, jenž tak rozhodně vyslovil se pro válku se Srbskem. I tu bychom rádi zvěděli, pokud na toto stanovisko působila naděje Poláka na porážku Ruska a na obnovení Polsky. Byli-li Němci, Maďaři a Poláci pro válku, zda nebyla pro ni vskutku většina národů monarchie? Maďaři byli pro válku jistě; byla to zajisté v pravém slova smyslu jejich válka. Počátečný odpor hr. Tiszy, jak se o něm dovídáme z odhalení »Morgenu«, potřebuje bližšího vysvětlení. Co Maďarství ve válce vidělo a jak propuknutí její vítalo, doložím jen jedním dokladem. V »N. Fr. Presse« 22. června 1916 líčí rakouský vyslanecký rada sv. pán Haymerle nadšené ovace berlínského lidu před palácem rak. Vyslanectví v Berlíně v den vypovězení války Srbsku dne 28. července 1914. Starý hr. Szögyényi-Marich dal se pohnutím do pláče. »Byl to,« píše Haymerle, »pro velvyslance největší a nejkrásnější okamžik jeho života, kdyžtě mohl ještě před zamýšleným opuštěním úřadu dožíti se poznání, jak neocenitelný užitek pro vlast jeho vydalo jeho dlouholeté, neúnavné, cílevědomé snažení, připoutat německou říši těsně k monarchii.