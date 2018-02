Voliči a volitelé

Zkusme si Drahošovy podporovatele rozdělit do dvou výš uvedených skupin. Voliči, to jsou ti, kteří vhodili do urny lístek s Drahošovým jménem. Pochopitelně i volitelé jsou zároveň voliči. Jenže ne většina voličů jsou volitelé. Volitelé jsou ti, kteří dotlačili akademika do rozhodnutí, na které by vlastní hlavou určitě nepřišel. V té politika nikdy nebyla. Tam jsou jen odborné znalosti z chemie a dost velká dávka ctižádosti. Samozřejmě, jinak by se nestal šéfem Akademie.

Volitelé jsou novináři, politici a umělci, kteří ctižádostivému akademikovi namlouvali, že jen on je ten jeden jediný vyvolený, umetali mu cestičku, učili jej politické fráze a pomlouvali jeho soupeře. Dělali to ze dvou důvodů. Jednak se jim Drahoš jako politický greenhorn jevil vhodnou osobou pro následné manipulace, jednak potřebovali nějakého charismatického a „elegantního“ Antizemana. A pak tu byl ještě jeden důvod. Neukojené ambice Evy Drahošové, která se už jako „první dáma“ chovala. Arogantně a občas i sprostě.

Volitelé použili všechny možné i nemožné způsoby, aby svou loutku dosadili na Hrad. Neštítili se ani takových akcí, jako byl útok na Zemanovu neuropatii. Jenže bylo chybou, že volitelé vsadili právě na figurku bez vlastního názoru, příliš ovladatelnou a tak trochu profláknutou vítačstvím. Protože ačkoli se nám snaží média namlouvat, že nám muslimské nájezdy nehrozí, politika Německa je opačného smýšlení. Vnutit sem co nejvíce jim překážejících připrchlíků, se kterými si neví rady.

Volitelé si nevzpomněli na situaci před pěti roky, kdy se Zemanův soupeř znemožnil výrokem o Benešovi patřícím před Evropský soud v Haagu, čehož Zeman s mistrovstvím sobě vlastním skvěle využil. A zapomněli Drahošovi připravit vhodnou reakci na 2 600 přijatelných migrantů. A tak se jim kandidát odměnil trapnou výmluvou na to, že do toho čísla počítá i Ukrajince. Ty Ukrajince, kteří k nám přicházejí v množství mnohem vyšším než 2 600 a naprosto legálně. Volitelé nebyli schopni připravit Drahoše situaci, kdy se jej někdo zeptá na Akademickou výzvu. A také nebyli schopni zajistit, aby se německý tisk nevyjádřil ve smyslu, že Drahoš nebude s přijímáním migrantů dělat problémy.

Volitelé zatím nejsou ani schopni analyzovat výsledek volby a pořád se ohánějí „kvalitou“ Zemanových voličů. Nějak nejsou schopni pochopit, že každý uchazeč o nějaký post musí zejména zaujmout tím, co chce dělat ve prospěch daného postu a ne útočit na soupeře. Tenhle program už nevychází.

Click here for reuse options!

Bavor V. Kdo jsem: Duchovní dědic strakonických Pánů erbu střely, který si přivlastnil další jméno v pořadí, tedy Bavor ze Strakonic toho jména pátý (Bawor de Straconicz eius nomine quintus) Erb rodu: střela ve zlatém poli Osobní zvíře: jezevec Profese: stavař, momentálně SVČ, podle Politically correct zvaný "prase" - pracující senior Záliby: historie, architektura a obojí dohromady Spolubydlící: manželka, pes, kočka a dva kocouři