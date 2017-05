Určitě si přísloví doplníte sami. … je k něčemu dobré. A přesně to si říkám o současné „vládní krizi.“

Nehodlám jí rozebírat. Všichni víme, že Sobotka asi neví co přesně chce, lhář a rozeštvávač Milouš pro změnu ví, že chce ukázat, že si umí zlostně dupnout nožičkou a manipulátor Babiš chce, aby se měl ANO ještě líp a aby se nepřišlo na to, že na ostatní z vysoka … kašle.

Zajímavé je ale to, co můžete slyšet z davu. „Šaškárna!“ „Kocourkov!“ „Vláda hňupů.“ „Nemám žaludek na to to komentovat.“ A další podobné. Nezřídka z řad kovaných etatistů, kteří skutečně věří tomu, že bez státu by nic nešlo. Klasicky by nikdo nestavěl nemocnice a chudí nezaměstnaní by umírali pod mosty, které by ovšem, stejně jako silnice a chodníky nikdo nestavěl.

Právě proto říkám to co přísloví v názvu. Díky bohu za každou podobnou vládní krizi. Je to jen kapka, ale právě takové kapky mohou vytvořit moře, které ukáže, že to bez státu může fungovat. A lépe. Že ti zlí libertariáni a anarchokapitalisté chtějí dobít svět a – nechat vás být.