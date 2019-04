Z pohádky do pohádky

Tak se nám další odborníci snaží vnutit ten správný pohled na pohádky a podobné příběhy, vymyšlené na sepsané zejména pro děti. Když pominu historickou podmíněnost vzniku toho kterého příběhu, musím konstatovat, že hlavním účelem těchto povídaček bylo vysvětlení, že každá nepravost bude tak nebo onak potrestána a dobro nakonec zvítězí. A nikdy žádného lidového autora nenapadlo, že může existovat i jiné, genderově chápané pojetí osob, které v příběhu vystupují.

Začalo to vlastně v Polsku, kde chtěli zakázat příběhy dvou kluků Bolka a Lolka, protože ti mohli být gayové. Nevím, jak by ti samí „ochránci mravnosti“ reagovali, kdyby to byly příběhy Bolky a Lolka (nebo naopak). Možná by v tom viděli návod na souhlas se sexem mladistvých.

V poslední době se vyrojilo velké množství (pa)vědeckých studií na téma diskriminace žen v pohádkách. A jako příklady se uvádí Popelka, Sněhurky či Šípková Růženka, které musí trpělivě čekat, až přijde krásný princ, tedy „muž“, a zachrání je. Samy nemohou podniknout nic. Autoři podobných nesmyslů patrně neznají pohádky opačného ranku. Vždyť kdo zachrání svých sedm bratrů zakletých do krkavců? Jejich obětavá a statečná sestřička, tedy „žena“. Nehledě na příběh bez reálných mužských postav O dvanácti měsíčkách, kde vystupují jako dobro i zlo pouze ženy.

A co chytrá horákyně, která byla chytřejší než chytrý panovník? Nejen „oblečená-neoblečená“, ale i další její kousky, kterými dokázala zachránit spravedlnost i sebe. Ostatně chytrá kmotra Liška je také zosobněním ženy – není žádný kmotr Lišák.

Jinou pohádkou, kterou by autorky (neb se jedná hlavně o zapšklé ženy) podobných studií měly znát, protože patří do světového fondu, je Andersenova Ledová královna. Tady opět statečná dívka Gerda zachraňuje chlapce Kaye z moci zlé Ledové královny.

Jenže když se nechce, tak se nechce a přece se podobná stvoření nebudou zabývat těmi pohádkami, které ženu staví na stupeň hrdinek, protože by zjistily, že vlastně nemají o čem genderově bádat. A co by pak chudinky dělaly, když nic jiného neumí.

Click here for reuse options!

Bavor V. Kdo jsem: Duchovní dědic strakonických Pánů erbu střely, který si přivlastnil další jméno v pořadí, tedy Bavor ze Strakonic toho jména pátý (Bawor de Straconicz eius nomine quintus) Erb rodu: střela ve zlatém poli Osobní zvíře: jezevec Profese: stavař, momentálně SVČ, podle Politically correct zvaný "prase" - pracující senior Záliby: historie, architektura a obojí dohromady Spolubydlící: manželka, pes, kočka a dva kocouři