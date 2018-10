Nechci kouřit cigarety. Kapitola 1/3 – Možnosti

Tento článek a jeho dvě další související kapitoly, neobsahuje žádné odkazy, vyjma odkazu na můj blog. Je tomu tak z důvodu dohody s redakcí magazínu Abeceda. Hypertextové odkazy by mohly být považovány za propagaci tabákových výrobků a byly by tak v rozporu s politikou reklamního systému, který magazín Abeceda používá. Názvy výrobků a firem které této restrikci odpovídají jsou tak v magazínu Abeceda nahrazeny pěti velkými písmeny X a diskuze není povolena. Možnost diskuze k tématu je tak na mém blogu u poslední části cyklu.

Článek v plném znění, včetně odkazů vyšel v dopoledních hodinách dne kdy vyšlo toto znění v magazínu Abeceda. Děkuji za pochopení.

Před pár měsíci jsem si poprvé řekl, že by nebylo špatné skončit s cigaretami. Ale jak na to? Abych upřesnil – kouřím už od gymnázia, chutná mi to, nemám žádné zdravotní problémy, které se někdy s kouřením spojují, řada mých přátel je také kuřáky a nikdy mi kouření nezpůsobovalo žádné výrazné potíže. Pravda, občas musím oželet nějaké posezení v nekuřáckém místě, při prodeji auta někdy někomu vadí zápach cigaret, který do koženého polstrování obzvlášť labužnicky zalézá, ale to je asi tak vše.

Nedávám si rád nějaká předsevzetí, lidé vás pak hecují a pokouší tak dlouho, dokud je neporušíte. A tak jsem nikomu o tom nápadu neřekl. Konec konců je to můj jediný zlozvyk, neopíjím se, neužívám drogy a tak jediný s kým jsem o tom nápadu mluvil byl kamarád – lékař. Jediné na co mě upozornil bylo to, že přestat naráz by nemuselo být, s přihlédnutím k délce kouření a množství cigaret asi to nejideálnější. Doslova prohlásil, že by to se mnou mohlo seknout. A tak jsem se začal poohlížet po nějakých alternativách cigaret.

Objevil jsem jich dost a upřímně – žádná sláva.

Alternativy mě zajímaly právě kvůli tomu že nikotin zůstává, ale ostatní mizí.

Nejprve jsem nalezl žvýkačky. Povím vám – děs a hrůza. Jednak mi žvýkačka nikdy nic neříkala. Pedro jsem si sice jako dítě dal rád, ale ono nebylo moc k dostání. Kromě plátkových žvýkaček z pouti byla u nás někdy v drogerii žvýkačka s názvem Sevak. Zní to trochu jako zkratka severočeských vodáren a kanalizací a chuť byla docela podobná. Nikotinová žvýkačka také. Tudy cesta nevede.

Co tak elektronická cigareta? Trochu jsem se pídil po informacích a byly takové poněkud rozporuplné. Někdo říkal že to je super, jiný že to ujde, ale pozor aby se prý nevylévala do kapsy a podobně. Když jsem pátral po složení náplní, připadal jsem si jako vyšetřovatel metanolové kauzy. Výrobce nenajdete a složení jen občas. Poté co jsem získal jeden bezpečnostní list produktu a četl o nutnosti manipulace v ochranném oděvu, přestal jsem mít na elektronickou cigaretu docela chuť. Objevil jsem sice v trafice jakousi jednorázovou e-cigaretu, ale chuť byla více než plastová. Stejně jsem se „dokuřoval“ normálníma cigárkama. Prostě kupovat si zajíce v pytli se mi nechtělo. Zaplatit kolem tisícovky za něco co možná za pár minut vyhodím do koše, protože mě to nezaujme není, alespoň podle mě, nic moc obchod.

Takže zatím žádná vhodná varianta. Tehdy mě náhodou oslovila v trafice hosteska, zda nechci vyzkoušet XXXXX. Že to prý je cigareta která nehoří. No to víš, řekl jsem si, a s díky odešel. Co mi to vlastně nabízí za věc? Nehořící cigaretu? Co takhle léčivou cigaretku, to nemáte?

Řekl jsem si ale, že se na to podívám trochu podrobněji. Prostě tak nějak nemám rád ty dokonalé a zázračné nabídky.

Na co jsem přišel? To si přečtete nejspíš zítra.

Click here for reuse options!

Petr B. Bloger na WordPress.com, libertarián, příznivec ANCAPu a svobody jednotlivce obecně. To B. za jménem je od slova "bloger"