Nechci kouřit cigarety. Kapitola 2/3 – Sekta?

O systému „nehořících“ cigaret XXXXX, který vyvinula společnost XXXXX jsem do doby, než jsem se setkal s hosteskou zmíněnou včera, neslyšel. Ono spojení slova cigareta a nehořící tak trochu nejde dohromady. Jenže je vidět, že tabákový kolos pracuje na vývoji a prostě nechce o své zisky přijít. Není se ani čemu divit, protože nejen že vyrábí cigarety a jiné tabákové výrobky, ale také sami tabák pěstují a nebo se na jeho produkci podílí jinak. To už za zachování produkce stojí něco udělat. Ale pohádky?

O systému XXXXX jsem si přečetl na jejich webových stránkách (odkaz je uveden na mém blogu) a připadalo mi to vše až moc ideální. Podezřele. Začal jsem se tedy pídit víc a našel pár diskuzních fór, kde se na toto téma lidé bavili. Odkazy dávat nebudu, není složité si je vyhledat a zabere vám to skutečně jen pár minut. Možná i méně. Dokonce jsem našel debatu i na serveru Mimibazar. To mě docela zarazilo. Takový rozsah jsem zatím našel jen u různých multilevelů se zaručeným zbohatnutím o kterých jsem již psal, nebo se zaručenými přípravky pro hubnutí a nebo úklid domácnosti.

Ale co, řekl jsem si. Mrknu na kritiku z více úhlů pohledu.

Jenže ouha. Kritiku jsem v těch diskuzích téměř nenašel. Zato chvály kopec. Účastníci diskuzí psali o tom jak se cítí dobře, jak je to prospěšné a skoro jsem měl pocit, že jde o nějakou zdravotní osvětu. Na to nejsem skutečně v našich končinách zvyklý. Lidi umí kritizovat. Když jim přijde balík o den později tak pomalu vyhrožují advokátem a kritika jim jde výtečně. Pokud by měli pochválit, tak zapomínají na to, že existuje něco jako psaný text. A tady najednou tolik chvály.

Problém je v tom, že prodej výrobku XXXXX není žádný multilevel. Jde o dost drahé zařízení, které se dá koupit buď v prodejně a nebo pomocí obchodních zástupců. Nikdo z diskutujících, mnohdy anonymních, tedy neměl motivaci k opěvování onoho produktu. Navíc bylo docela jasné, že nejspíš o nějaké placené diskutéry nešlo. Ať již podle slohu a nebo zveřejněné IP adresy (pokud to fórum umožňovalo).

Řekl jsem si, že zkusím setkání s obchodním zástupcem a požádal o to formulářem na firemním webu XXXXX. XXXXX totiž nabízí možnost bezplatného vyzkoušení produktu a to mě docela zajímalo. Je to takový zázrak jak mekotají fanatici na diskuzních fórech? Uvidíme.

Druhý den se zavolal. Dohodli jsme si schůzku v kavárně nedaleko od mého domu a když nadešel čas, vyrazil jsem.

Nějakou dobu jsem měl na starost firmu, která měla ve své době zřejmě nejvíc obchodních zástupců v ČR a pořád znám dost jejich triků. Nečekal jsem, že se setkám s něčím novým. Nesetkal. Ale překvapen jsem docela byl. Později jsem zjistil proč.

Přišel docela sympatický muž středního věku a choval se jako absolutní profesionál. Mohu to posoudit, protože jsem zkusil několik triků školitelů a testovacích zákazníků a nenačapal jsem ho na žádném triku. Nesnažil se mě přesvědčit o absolutní dokonalosti produktu a držel se faktů. Co považuji za důležité je to, že mě podrobně seznámil s používáním zařízení, jeho obsluhou a údržbou. Součástí je sice návod k použití, ale osobní vyzkoušení je přeci jen praktičtější. Pár informací mě ale utvrdilo, že sektářství se asi podepsalo i na něm. To když mě řekl, že jsou sice lidé, kterým XXXXX nevyhovuje, ale je jich asi jen kolem pěti procent, že je možné, že snížím počet vykouřených cigaret oproti běžnému počtu, protože XXXXX dodává čistější nikotin než běžná cigareta a není v ní tolik škodlivin. Přestane mi prý asi také chutnat běžná cigareta. Bral jsem to s rezervou a hrál lehce udiveného. Celkově těch chválících řečí bylo jen málo a hlavně se skutečně věnoval tomu, jak s XXXXX zacházet a nerozbít ho po pár minutách.

Důvod poměrné serioznosti obchodního jednání jsem poznal asi druhý den. Když mi volali z centrály XXXXX a ptali se mě na to, jak jsem byl se schůzkou spokojen. Docela příjemný a rozhodně užitečný postup.

Kromě bezplatného zapůjčení přístroje mi bylo prodáno za zvýhodněnou cenu šest krabiček cigaret určených právě pro přístroj XXXXX. Zaplatil jsem za ně pouhých 200,- korun. Vzhledem k tomu, že běžná cena kopíruje cenu cigaret XXXXX šlo o cenu spíše symbolickou.

A já se odebral domů abych ten “zázrak” vyzkoušel. Jak to dopadlo? To si přečtěte zítra.

