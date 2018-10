Nechci kouřit cigarety. Kapitola 3/3 – Praktická zkušenost

Tento článek a jeho dvě další související kapitoly, neobsahuje žádné odkazy, vyjma odkazu na můj blog. Je tomu tak z důvodu dohody s redakcí magazínu Abeceda. Hypertextové odkazy by mohly být považovány za propagaci tabákových výrobků a byly by tak v rozporu s politikou reklamního systému, který magazín Abeceda používá. Názvy výrobků a firem které této restrikci odpovídají jsou tak v magazínu Abeceda nahrazeny pěti velkými písmeny X a diskuze není povolena. Možnost diskuze k tématu je tak na mém blogu u poslední části cyklu.

Článek v plném znění, včetně odkazů vyšel v dopoledních hodinách dne kdy vyšlo toto znění v magazínu Abeceda. Děkuji za pochopení.

Jak jste se dočetli v předchozích částech, hledal jsem něco čím bych nahradil klasickou cigaretu a přišel jsem na výrobek s názvem XXXXX, kde mi jeho uživatelé a příznivci připomínali spíš sektu, ale na druhou stranu šlo o jediný výrobek, který bylo možné bez závazků vyzkoušet. A tak jsem se po schůzce s jejich obchodním zástupcem pustil do testování.

Bezplatná zápůjčka je na pět dní a byl jsem skutečně zvědav, co zjistím.

Po schůzce jsem přišel domů, zkompletoval přístroj, otázka pár vteřin, a dal si cigárko. První dojem mě překvapil, přiznejme že kladně. Kdybych nevěděl co mám v ruce, měl bych pocit, že si skutečně dávám jednu běžnou XXXXX. Docela mě to zarazilo, protože jsem čekal spíš pachuť poznanou u jednorázové e-cigarety.

Ještě víc mě překvapilo, když jsem dvěma přátelům dal „potáhnout naslepo“ a zeptal se jich co to je. Oba řekli – XXXXX.

Ok, ale testujme dál. Na vyzkoušení jsem měl pět dní s tím, že pokud bych se rozhodl ke koupi, měl jsem čtvrtý den zavolat zástupci, který na setkání při kterém budu vracet zkušební přístroj přinese nový dle mého výběru a karton cigaretových náplní. Abych nemusel čekat až nový produkt přijde poštou. To sice vypadá jako nějaké „tlačení na pilu,“ nicméně po dvou dnech jsem to pochopil víc. Zapálil jsem si totiž pro porovnání normální cigaretu a zjistil, že to co jsem považoval za pohádku obchodního zástupce se potvrdilo. Nechutnala mi a po třetím potáhnutí jsem jí típl. Měl jsem totiž pocit, že mám v puse jemný popel. Skutečně zvláštní.

Ono se posléze potvrdilo i další tvrzení obchodního zástupce. Vykouřil jsem toho méně. Já, který běžně kouřil jeden a půl až dvě krabičky za den jsem měl najednou spotřebu jedné krabičky. Přitom deklarovaný obsah nikotinu je nižší. Opravdu mě to velice překvapilo.

S odstupem času se musím, ač nerad, omluvit těm, které jsem nazval členy nějaké sekty. Nejspíš je něco jinak. Je možné, že ti lidé jsou opravdu nadšeni ze změny a nebo už našinec dospívá do věku, kdy umí nejen hanět, ale i chválit. Nevím co z toho je pravda, ale za mě ve vztahu k výrobku XXXXX mohu říci, že to kladné co jsem o něm četl a slyšel je pravda.

Nebudu v žádném případě tvrdit, že jde o zdravé kouření. To nebude zdravé nikdy. Ostatně jak výrobce, tak obchodní zástupce řekli jedno – jediné zdravé kouření je nekouřit. A to je pravda. Stejně tak je ale pravda, že v situaci, kdy kouříte tak dlouho, že již máte na nikotinu závislost, což přiznávám, jde asi o výrazně zdravější variantu; to ostatně říká i prof. MUDr. Králíková, CSc. která vede Centrum pro závislé na tabáku III. interní kliniky 1. LF UK a VFN v Praze. Dle dostupných informací obsahuje XXXXX místy i stonásobně méně škodlivých látek než běžná cigareta.

Já osobně se po měsíci používání cítím lépe než při běžném kouření. Kouřím méně (a utrácím méně což se počítá), už nejsem cítit tabákem jak tomu bývalo dříve, nesmrdí mi auto a i doma je celkově lepší vzduch. Začínám cítit vůně, které jsem dřív necítil. (Asi už není v nose tolik dehtu). Na více místech se nemusím omlouvat a odskakovat si na cigaretku. Dokonce mi smrdí kuřárny.

Nedělám si nárok na univerzální rady. Ale jednu si neodpustím. Pokud chcete přestat s kouřením a nejde vám to, tak jak to nešlo dlouhá léta mě, zkuste XXXXX. Bude vás to stát jen pár chvil s obchodním zástupcem a dvě stovky za šest krabiček. Sami poznáte, jestli to za to stojí. Možná mě zařadíte do kategorie magorů co skočili na špek a utratili peníze a možná si XXXXX sami koupíte. Záleží jen na tom, zda vám to bude a nebo nebude vyhovovat. Co ale vím docela jistě je to, že pokud to nezkusíte, tak nebudete vědět vůbec nic. Za vyzkoušení nedáte nic a to se počítá.

No a pro zájemce tu mám možnost ušetřit dvě stovky. Je jasné že to není zadarmo. Já je při nákupu ušetřím také, takže proč to nevyužít.

XXXXX

Jenže víte, ono o nějaké dvě stovky vůbec nejde. Jde o to, že jsem při psaní recenze na nějaký produkt a nebo službu měl opravdu radost, že je kladná. No a protože sám vím, že s kouřením je kříž, tak tam byl i takový malý altruistický čertík, že by to mohlo možná někomu ulehčit život. A i když to zní, pro mě až ďábelsky sluníčkově, tak je to pravda.

Případnou diskuzi, poznámky či dotazy prosím směrujte do diskuze na mém blogu.

