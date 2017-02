Tuhle dobrotu mi dělávala babička. Vždy jsem si na té dokonalé jednoduchosti pochutnala a vím, že tomu tak bylo i u řady přátel, kteří jsou na tom ve vzpomínkách stejně. Ta chuť tam někde vzadu je schovaná a občas vyplave na povrch.

Umíte si určitě přestavit tu radost, když jsem objevila tento recept. Asi se do veřejného stravování nikdy nedostal, ale je to on.

Petržel můžete vynechat a strouhání nahradit nudlemi. Ta chuť ale zůstane. Dobrou.