Asi si povíte, co vylepšovat na grogu. Spousta lidí prostě naleje do hrnku s rumem horkou vodu a naleje si to do hlavy. Já si ale myslím, že stojí za to skusit něco jiného i u obyčejných věcí, jako je třeba právě ten grog.

Zkuste ho trochu jinak a určitě si pochutnáte.



Grog Tisk Doba přípravy 5 min Doba vaření 5 min Celkový čas 10 min U cukru, citronové šťávy a koření neuvádím množství. Záleží na vaší vlastní chuti. Typ receptu: nápoj Kuchyně: anglická Ingredience 40 ml rumu

200 ml vody

cukr

citrónová šťáva

celá skořice

pár kousků hřebíčku Postup Do hrnce se studenou vodou přidáme skořici, hřebíček a citronovou šťávu. Rum připravíme do sklenic na grog a rovnou vložíme do sklenice i kovovou lžičku. Vodu s kořením pomalu přivedeme k varu a chvilku vaříme, aby koření uvolnilo svou chuť a vůni. Vroucí směs pomalu přecedíme do sklenic s připraveným rumem. Podle chuti osladíme a přidáme plátek citronu. Můžeme přidat i kousek skořicové kůry. Poznámky Kovovou lžičku vkládáme do sklenice, aby nepraskla při nlévání vroucí vody. Nezapomeňte na to. 3.5.3226