Vepřenky

Poznámky

Maso použijte podle chuti. Ideální je plec, ale pokud přidáte kus bůčku a nebo naopak kýty tak se nic moc nestane. Použijte raději trochu tučnější, vepřenky budou lépe držet. Maso si nejlépe umelete sami. Pokud si koupíte mleté „maso“ v supermarketu, přečtete si nejprve složení a zvažte, jestli chcete i to co je u masa navíc. Když to pak sníte, ničemu se nedivte.