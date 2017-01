Je leden a já mám chutě. Třeba na rajčata. Nebo na papriky. Jenže nikde není nic čerstvého. Výhoda je, že jsem si toho rance hodila do mrazáku, když to čerstvé bylo. Protože bez masa to není ono, tak to musíme nějak smíchat.

Takže rekapitulace – papriky mám v mrazáku, rajčata mám v mrazáku a maso připravené na prkýnku.

Je ještě něco třeba? Recept. No a ten mám opět vybraný podle původní normy. Tak se přidejte a udělejte si spolu se mnou neprávem pomíjenou dobrotu.