Komentář pod mým minulým receptem žádal řízek. Není nic jednoduššího. Opět jsem se podívala do České kuchařky z roku 1896 a našla, jak jinak, řízek vídeňský.

Hledala jsem i klasiku – vepřový řízek. Našla jsem ho, ale ona doba ho nazývala jen smaženou vepřovou kotletkou. Postup je prakticky stejný. Co ale vyzkouším je to, že doporučují do obalovací směsi přidat sekanou cibuli a nebo šalvěj. To druhé může být velice zajímavé. Na šalvěji je moc chutný úhoř, ale ani prasátko bych nezatracovala.

Dobrou chuť a na příště zkusím najít něco méně obvyklého.