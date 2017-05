Vím, že se píše „z pytlíku“ a ne tak jak jsem to nazvala a také vím, že polívka z pytlíku není žádné kuchařské umění.

Stejně tak ale vím, že občas přijde situace, kdy nemáte nakoupeno, nemáte čas a nebo prostě nemáte vůbec žádnou náladu se postavit k plotně. To pak přijde k duhu i ta pytlíková polívka. Jenže proč jí jíst takovou jaká je a trochu jí nevylepšit.

Popíšu vám, jak jí dělám já. Není to nic závazného. Každý si to může upravit podle sebe. Znalé hospodyňky ví a pro ty to žádný objev nebude. Neznalé to možná inspiruje.

U nás doma máme jednu pytlíkovou polívku oblíbenou. Je to gulášová od Vitany. Taková, která je nazývána pastovou. Prostě v pytlíku není žádný prášek, ale opravdu jakási pastovitá hmota. Pár jich doma vždy mám.

Stejně tak ve spíži najdu téměř vždy pár brambor, nějakou tu cibuli a v lednici se najde kus sádla, párek a nebo klobása.

Veškerá práce pak spočívá v tom,že si nakrájím menší cibuli na kostičky a pár brambor. Ty také na kostičky.

V hrnci na sádle pak lehce osmahnu cibuli, jen tak aby zesklovatěla, přihodím brambory a také je jen zlehka osmahnu, podle chuti přidám trochu sladké mleté papriky a zarestuji ji a zaleju to celé litrem studené vody. Je to stejné množství, jaké je uvedeno na návodu k přípravě pytlíkové polévky.

Až se začne voda vařit, nechám vše pomalu vařit 10 minut, poté přidám pytlíkovou polévku a vařím dalších 10 minut. A je hotovo.

Jako rychlovka a nouzovka dobré a jako inspirace možná také. Dobrou chuť.