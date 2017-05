V jednom z diskuzních příspěvků u mého článku z předminulého týdne jsem byl nařčen, že nerozlišuji mezi udáním a stížností a jsem tudíž povrchní. Bohužel toto tvrzení vyřkl člověk, kterému je, podle všeho, poměrně blízká, jak komické, právě povrchnost. Četl totiž onen článek značně povrchně.

Článek 300 sviní rozhodně netvrdil, že v něm zmíněných téměř tři sta kontrol bylo provedeno na základě udání. Odkazovaný zdroj hovořil o třech udáních (proto i tato glosa hovoří o sviních třech).

Podstatou článku nebylo totiž to, kolik bylo udání a kolik bylo udavačů. Podstatou bylo něco jiného. Ocituji to důležité přímo z něj.

Marně přemýšlím, co to může být za člověka, který se prochází na Velikonoční pondělí a uvidí-li otevřený obchod, nabonzuje ho ČOI. V takovém člověku se musí přímo vařit směska závisti, hlouposti a nenávisti. Utkvělá představa, že když je něco dáno zákonem, tak je to správné. Ani špetka pochyb o tom, že ti kteří rozhodují za něj a o něm by mohli nemít pravdu.

V tomto případě nejde ani náhodou o rozdíl mezi stížností či udáním. Stížnost na to, že někdo nikomu nečiní nic zlého a poskytuje jinému nějakou službu by mohla být celkem pohodlně podána kdykoli dříve. Z logiky věci si jen opravdový naiva může myslet, že by zde nešlo o udání.

Jde tedy opravdu o povrchnost. Jenže nikoli mojí, ale mého kritika. Povrchnost ve čtení a chápání psaného slova, povrchnost v myšlení, které postrádá okamžik zamyšlení se nad tím, co je dobré a co je již omezující a buzerující.

Někteří teoretikové politiky říkají, že demokracie má tendenci sklouzávat do socialistické totality. Je jen na nás, abychom zákony, které jsou zbytečné, bezdůvodně omezující a svojí podstatou více či méně totalitářské odmítali, ignorovali a porušovali. Zejména když víme přímo z úst (a nebo Twitterové komunikace) některých politiků, že jimi schvalované zákony ani nečtou, protože to prý … nestíhají.

Celé je to tak vlastně jen na nás. Buď budeme přemýšlet a chovat se podle svého nejlepšího svědomí bez ohledu na hloupé a omezující předpisy či zákazy a nebo budeme ovcemi, které budou slepě dodržovat i ty nejpitomnější příkazy, protože je to přeci podle zákona. Já jsem se již rozhodl dávno. Nejsem svině.