Na Velikonoce se objevilo okolo tří stovek sviní. No, měl bych to asi upřesnit. Udavačských sviní, nerad bych totiž urazil samice vepřů.

Existuje sice možnost, že těch téměř tři sta udání obsahovala řadu udáních falešných. V takovém případě se falešným udavačům hluboce omlouvám. Udělali správnou věc. Minimálně se však udavačská svině našla v Českých Budějovicích a v jihočeské obci Studánky.

O čem, že to je řeč? O informaci, kterou zveřejnil například server novinky.cz.

Jen tři velké obchody měly na Velikonoční pondělí otevřeny v rozporu se zákonem o prodejní době. V úterý o tom informovala Česká obchodní inspekce, která provedla téměř tři stovky kontrol.

…

„Ve všech třech případech se jednalo o kontroly na základě podnětů spotřebitelů. S těmito třemi prodejci povede ČOI správní řízení, ve kterém se bude rozhodovat také o výši pokuty,” řekl mluvčí inspekce Jiří Fröhlich.

zdroj

Marně přemýšlím, co to může být za člověka, který se prochází na Velikonoční pondělí a uvidí-li otevřený obchod, nabonzuje ho ČOI. V takovém člověku se musí přímo vařit směska závisti, hlouposti a nenávisti. Utkvělá představa, že když je něco dáno zákonem, tak je to správné. Ani špetka pochyb o tom, že ti kteří rozhodují za něj a o něm by mohli nemít pravdu.

Jsem životní optimista a pevně věřím že většina udání byla falešná. Aby zaměstnala další svině, kteří si zvolili zaměstnání ve kterém věnují den volna tomu, aby na udání postihovali lidi kteří nedělají nic špatného, nikomu neubližují a nikoho neokrádají.

To ovšem nic nemění na tom, že tři udání falešná nebyla. Někde na jihu jsou tedy minimálně dva či tři udavači.

Na druhou stranu můžeme být rádi, že nejsme v době protektorátu. Ti o kterých píšu by si smlsli třeba na Židech.