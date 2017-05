V pondělí bude první květen a já bych chtěl jít do průvodu. Oslavit Svátek práce. Ano, kritizoval jsem ho vždy a všude, ale letos je tomu jinak. Chce se mi slavit. Na protest hlupákům.

Abych vám to vysvětlil. Nedávno jsem měl debatu s jedním člověkem a dostali jsme se nějak k tomu, že prohlásil, že by měla být pro mladé kluky povinná vojna. Že by je to naučilo. Zeptal jsem se ho tedy, zda má z té doby nějaký mindrák, že tak horuje za omezování mladých lidí na jejich právech. Opáčil, že ne, ale že jsou to měkoty. Stejně jen sedí doma u počítačů a normální práci by nezvládli.

Pak se naštval. Zeptal jsem se ho totiž, co je to podle něj normální práce.

Docela zbrunátněl. Začal jsem přemýšlet, jestli na mě zaútočí a budu ho muset nějak zastavit a nebo to s ním sekne samo.

Neseklo. Kontroval slovy. Jsem prý taky jen kravaťák co nikdy nedělal pořádnou práci. U lopaty bych se prý asi neuplatnil.

Bohužel jsem mu po pravdě řekl, že jsem skutečně lopatu držel v ruce asi tak pětkrát v životě a nijak mi to nechybí. Nejspíš jsem ho pak dodělal tím, že raději než kravatu nosím v obleku košili bez kravaty a nebo rolák. Že mám roláky i v pastelových barvách jsem raději neřekl. Už tak mi připadalo, že ho budu mít na svědomí.

Tohle setkání mě přimělo přehodnotit své postoje a chtěl bych průvod. Protože první máj je první máj. A je spousta zaměstnání o kterých si ti jako ten výše zmíněný muž myslí, že nejde o pořádnou práci. Možná by pak pochopili, kolik lidí vlastně dělá svou práci jen proto, aby právě on mohl třeba právě házet tou svou lopatou.

Jsou to majitelé stavebních firem, kteří shánějí zakázky pro ty své „lopaťáky.“ Jsou to právníci, kteří dávají dohromady smlouvy, aby se ti stavaři dohodli s investory tak, aby nikdo nikoho neokradl a aby bylo zaplaceno právě i za to házení lopatou.

Jsou to spekulanti s pozemky, kteří investují s velkým rizikem své peníze, aby se nalezl pozemek, kde investor utratí své peníze. Ty pak poputují i k obsluze oné lopaty.

Prachy tam nejspíš půjdou bankovním převodem. Díky práci bankéřů.

A tak bychom mohli pokračovat dál a dál.

Tak pěkný prvomájový průvod přeji. Asi nepůjdu. Mám totiž nějakou práci.