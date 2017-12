Důvěryhodná ruská žurnalistika

Velmi často na některých, spíše obskurních, webech vídám články převzaté z ruských a podobných serverů. Projdeme-li si jen namátkou internet, najdeme jich celou řadu, velké (například Sputnik, či Aeronet) i malé (třeba poměrně šílený Ostrov Janiky).

Společné mají jedno – sektáři kteří je čtou žijí ve svaté víře, že informace přebírané z ruských zdrojů jsou ty jediné pravé a pravdivé. Pro ně asi musela být příšerná situace, která nastala v posledních dnech.

Ruský kanál Zvezda, jak asi většina z vás ví, v den příletu Zemana do Ruska zveřejnil oslavný článek na rok 1968 s tím, že bychom měli být vděčni za tehdejší okupaci.

Poté co si Zeman postěžoval přímo Medveděvovi byl článek stažen a nahrazen článkem, který psal o tom, že okupace byla chyba a Zemana vykreslil jako aktivního bojovníka proti ní.

Bylo by to směšné, kdyby to nebyla pravda. Media která píší zřejmě přímo na zadání politické „věrchušky“ a ani trochu se nestydí tak okatě měnit názory nemají s žurnalistikou společného ale opravdu nic.

To, že je v Rusku možné vše, to mi už divné nepřipadá. Jen by mě zajímala reakce právě těch „alternativních webů.“ Jestli se třeba, jak se říká, chytnou za nos.

Obávám se ale, že nemohou. Mají ho totiž tak zaražený v ruské řiti, že už asi vyndat nepůjde.

Petr B. Bloger na WordPress.com, libertarián, příznivec ANCAPu a svobody jednotlivce obecně. To B. za jménem je od slova "bloger"