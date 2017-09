V diskuzi u jednoho článku jsem použil slovní spojení etatista – ignorant. Nebylo rozhodně samoúčelné, korespondovalo s tématem diskuze. Paradoxně se neozval ten na koho bylo cíleno, ale někdo úplně jiný.

Vem to nešť, mohl jsem si říci. Ale neřekl.

Slovní spojení etatista – ignorant není moje. Použil ho, v podobné souvislosti jako já v diskuzi, Robert Landen (vyšlo na reddit). I když některé části jsou úzce spojené s reáliemi USA, obecná platnost je nesporná.

O co tedy jde? Přečtěte si to sami.

„Jestli se vám tu nelíbí, tak se odstěhujte!“ – Etatista ignorant

Takže já se mám vzdát kořenů a odstěhovat od všech, které znám celý svůj život, prodat téměř všechno, co mám, opustit práci, svůj dům a pozemek, zaplatit tisíce za stěhování, postavit se do fronty na povolení pro možnost odejít, zaplatit emigrantskou daň a přijít o třetinu svých úspor, jen abych se mohl přestěhovat na jinou daňovou farmu, kde bych platil tamním zločincům a těm současným zaplatil deset let daní, jenom kvůli tomu, že jsem proti násilí a přeju si žít ve svobodné společnosti? Proč to vůbec říkáte mně?

Já netvořím pravidla a nenutím ostatní, aby je bez vlastního souhlasu dodržovali.

Nenutím lidi užívat mé peníze, přičemž bych je následně znehodnotil tím, že bych jich tisknul, kolik se mi zachce.

Nezadlužuju se na úkor ostatních lidí.

Nelžu lidem, abych získal jejich hlasy a mohl se účastnit zvráceného otrokářského systému.

Nekradu soukromé informace.

Neshromažďuju cizí e-maily a telefonní hovory.

Nepokřikuju kolem samá nařízení a nevyhrožuju lidem, aby poslouchali.

Nezavírám lidi za neposlušnost.

Dokonce ani nevlastním žádné ziskové vězení.

Nemám žádné vzdělávací programy, u kterých bych lidem násilím nutil, aby je navštěvovaly jejich děti.

Dokonce nemám ani žádné školy, které by povinně ostatní museli financovat.

Nelžu lidem, abych je přesvědčil, aby mi dali své peníze, za které bych si královsky žil, a měl nad nimi moc.

Nekradu ostatním těžce vydělané peníze pod hrozbou krádeže a vězení.

Nevniknul jsem nikomu do domu a nezastřelil mu domácí mazlíčky kvůli volně rostoucí vegetaci.

Nedostávám placenou dovolenou za mlácení nebo zabíjení lidí.

Nevytvářím milióny komplexních, vágních a matoucích pravidel, která bych násilím nutil lidem bez jejich souhlasu.

Nemám bezpilotní letouny, které vyhazují do vzduchu celé vesnice a inspirují přeživší, aby se stali sebevražednými atentátníky.

Nemám armádu, abych mohl hrozit skupinám lidí tisíce mil daleko, aby mě souhlasili s tím, že jim kradu zdroje.

Neovládám ostatní a neříkám jim, jak mají žít své životy.

Já nejsem ten, kdo ve vás vyvolává tolik strachu, že byste s radostí mírumilovným lidem řekli, aby se zabalili, a zůstali v nevědomosti otroky těch, kteří touží mít nad vámi moc.

Proč to neřeknete lidem, kteří doopravdy kradou, vyhrožují, ubližují a vraždí?

Chci říct, jste ZBABĚLCI!

Původně vyšlo na reddit, český překlad Dominik Stroukal pro Mises.cz

