Evropské popelnice

Byl jsem včera na nákupu. Ne tedy, že by to bylo něco co slouží zaznamenání. Chodím na nákup vcelku pravidelně. Je pravda, že nějaké větší nákupy dělám jednou či dvakrát do měsíce v Makru, ale takové to každodenní nakupování pečiva, chleba, čerstvé zeleniny nebo ovoce považuji za běžnou součást dne.

Měli tam čerstvě dopečené, ještě nádherně horké housky. S nějakými semínky, nevím přesně jakými, ale ty housky mám docela rád. Ostatně představte si sami ještě teplou housku na kterou si namažete máslo. Pro mě super svačinka. Tuhle kombinaci mám rád ještě z doby, kdy jsem o prázdninách chodil na brigádu do mlékárny. Čerstvý rohlík a máslo přímo z výrobníku, tomu prostě nejde odolat.

Mají tam u nás v oddělení pečiva papírové i igelitové sáčky. Když někdy papírové dojdou vždy si o ně řeknu. Nějak se mi od malička příčí jíst rohlíky z igelitu. Přede mnou se tam nějaká paní také chystala pochutnat si na horkách houskách. Jen si myslím, že jí asi doma moc nešmakovalo. Ládovala ty horké housky do igelitového pytlíku a ještě ho ani neměla plný, už bylo pouhým okem vidět, jak se tam ty housky pěkně zapařují.

Tak trochu popelnice, řekl jsem si. A došlo mi, že nejde jen o to, že ta ženská ani nevěděla jak zabalit horké pečivo. Ta prodejna do které chodím má vždy ve středu nové zboží ve slevě. Snažím se jí v ten den vyhnout. Někteří lidé se po akčních slevách doslova vrhnou. Pochopil bych to. Také někdy vidím něco zajímavého ve slevě. Tak si na ochutnání koupím. Ale narvat si toho plný košík?

Nedávno bylo v akci máslo. Potřeboval jsem do salátu balíček mozzarelly. Ale přes partu akčních nadšenců u másla jsem se k ní málem nedostal. Mojí poznámku na téma, že zítra se máslo přestane vyrábět a bylo by tedy dobré zakoupit přívěsný vozík za auto a naplnit ho tím zlevněným máslem pak někteří považovali za urážku. A ládovali dál vozíky máslem odsouzeným ke zkáze, pokud se jím tedy doma při sexuálních radovánkách někteří nepomazávají.

Ostatně na internetu je celá řada videí o lidech, kteří při snížení ceny vajec o korunu asi doma pořádají soukromé Velikonoce.

Ti lidé moc neuvažují. Nezajímá je složení potraviny, nezajímá je doba spotřeby a ani výrobce. Zajímá je jen že to je levnější a je toho hodně.

V televizním zpravodajství jsem viděl, jak se Sobotka spolu s ministrem zemědělství téměř plácají po ramenou jací jsou borci a jak bojují za to, aby potraviny produkované nadnárodními firmami byly stejně kvalitní u nás i v zahraničí. Jak se se rozhořčují nad tím, že prý jsme popelnicí Evropy. Jak prý výrobci lžou, když říkají, že výrobky nastavují podle regionální chutě.

Jenže je tu ten fakt, že lidé ty výrobky kupují, takže asi podle jejich chutě jsou. Na výrobku je složení a odpovídá skutečnosti. Není problém výrobce, že lidé nečtou složení, ale jen cenovku.

Je absolutně zbytečné a rozhodně nevěřím, že by vůbec prošlo, nařizovat výrobcům co mají vyrábět. Chápu, že socialistům se něco takového líbí. Nemyslet a žrát jim ostatně šlo vždy.

Rozhodně si nemyslím, že bychom byli popelnicí Evropy. Zato při procházce obchodem potkávám hodně evropských popelnic. Ve slevách se předbíhají, chtějí mít toho levnějšího co nejvíce a je jim vlastně docela jedno, že se jim toho polovina zkazí a nebo projde dobou spotřeby. Hlavně když toho zhltnou hromadu a za levno.

Prostě evropské popelnice.

