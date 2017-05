Soud může uložit trest zákazu přijímání dotací a subvencí právnické osobě na jeden rok až dvacet let, dopustila-li se právnická osoba trestného činu v souvislosti s podáváním nebo vyřizováním žádosti o dotaci, subvenci, návratnou finanční výpomoc nebo příspěvek, s jejich poskytováním nebo využíváním, anebo s poskytováním nebo využíváním jakékoliv jiné veřejné podpory.

Nejsem žádný extra sportovec. Nejsem ani fanoušek co dřepí u televize a když je například přímý přenos nějakého sportovního zápasu, zastaví se pro něj svět. Neposkakuji za křiku „Kdo neskáče, není Čech“ a fanoušky, kteří mají orgasmus z toho, že „Naši jsou…(doplňte dle libosti)“ poněkud štvu dotazem, zda nyní bude levnější chleba a co konkrétně oni pro sportovní úspěch učinili.

Jsem prostě pro někoho sportovní suchar. Přes to vše nejsem odpůrcem sportu, jak by mohl někdo myslet.

Sportovním a hlavně tedy fotbalovým světem nyní hýbe kauza zavřeného předsedy FAČR Pelty.

Nevím, kdo a čím je vinný. Netuším ani jak to vše dopadne. Jedno ale vím docela jistě. Celá situace dává nečekanou možnost, která by mohla nastat, pokud by celý případ dospěl až k soudu a uznána vinou by byla i FAČR. V této situaci bych si strašně moc přál, aby soud vedl někdo, kdo má rád exemplární příklady a využil by paragraf zákona o trestní odpovědnosti právnických osob, který cituji v úvodu této glosy. Stačilo by držet se zhruba v polovině trestní sazby. A zakázat příjímání dotací na deset let.

Každý, kdo má trochu zdravého rozumu, ví, že dotace jsou jedno velké zlo. Soudu by se tak naskytla unikátní možnost očistit fotbal od dotací a dát tak tomuto sportu v dnešní době unikátní možnost ne-li přímo jakési obrody, tak minimálně ukázat, že o něj fanoušci mají zájem a že jsou skutečně tak hrdí jako při pokřiku o tom skákání a češství. Ale za svoje vlastní peníze.

Pokud je fotbal, a to platí o jakémkoli sportu, živen z peněz, které nejprve stát ukradne nám všem, tak nevíme a vlastně ani z logiky věci nemůžeme vědět, zda je o něj skutečně nějaký zájem. Nechme tedy ty, kteří zájem skutečně mají, aby ho vyjevili. Svými penězi. Výhodné to totiž může být pro všechny.

Fanoušci si zaplatí to co je baví a budou moci být hrdí na to, že je to jejich sport, jejich zásluha, že fotbal žije. My ostatní pak budeme mít hezký pocit, že je nám loupeno méně peněz.

A šťastní by mohli být i sami fotbalisté a fotbaloví funkcionáři, kteří by v případě úspěchu takového finančního modelu věděli, že dělají něco o co je zájem a kdyby ten zájem nebyl, mohli by jít dělat něco jiného, smysluplnějšího.

Trochu pohádka, co?