Těžko se odhaduje, jak dlouho jsou v oblibě tak zvané péefky. Jedna věc je však skoro jistá. Původcem všeho byla pošta. Již v dobách postilionů a služeb Thurn-Taxisových rozdávali doručovatelé tak zvané „Poštovní knížky“. Co to bylo? V podstatě dvojlist, ve složeném stavu rozměrů podobných dnešní pohlednici. Nejprve to byl jen obyčejný tisk, kde na první stránce kromě názvu bývalo i jméno toho, kdo knížku předával. Uprostřed pak bývala básnička s novoročním přáním. Nejstarší ulovený exemplář dokonce ještě není ani tou knížkou, ale opravdu pouhým novoročním přáním.

Později to již skutečně byla Poštovní knížka. Tento exemplář z roku 1899 ukazuje, jak taková knížka vypadala celkově.

A tady je vidět, že se už jednalo o masovou produkci s okénkem pro toho osobního pošťáka.

Teprve později se k poště připojili i další, třeba kominíci.

Za rozšíření vánočních přání s písmeny PF nebo rovnou nápisem Pour Féliciter se zasloužil na začátku 19. století hrabě Karel Chotek z Chotkova a Vojnína. Nejprve jako součást přání s motivem náboženským, později, v období První republiky se stále více prosazovala přání sekularizovaná, která často mívala i uměleckou hodnotu.