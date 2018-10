Jak jsem přestal kouřit

Před pár dny jsme se mohli dočíst, jak je to vlastně náročné přestat kouřit. A že na to existují dokonce vědecké metody.

I já jsem kouřil zhruba od stejné doby jako autor onoho článku. Jenže s ohledem na můj věk, jsem kouřil podstatně déle.

Přesto jsem nevyhledal žádného lékaře, který by mi řekl, že přestat kouřit je vlastně nebezpečné. Na rozdíl od mého švagra, který prostě zahodil cigarety a už si nezapálil (bez následků, dokonce stále sportuje), jsem se k tomu dostal spíše omylem. Počátečním impulsem byly peníze. Spočítal jsem si, že e-cigareta i s doplňováním mi přinese celkem podstatnou úsporu. Takže jsem v klidu dokouřil poslední krabičku a přešel na elektroniku. Vůbec jsem se nepátral po složení inhalační směsi, prostě jsem si koupil to, co bylo na trhu ve své době asi nejlepší. A začal inhalovat nikotinové páry. To bylo asi v únoru onoho roku.

Výhodou náplně byla možnost kupovat si různou koncentraci nikotinu. Takže jsem postupně kupoval stále nižší až nakonec jsem se dostal na téměř nulový obsah. Téměř proto, že údajně i v tom byl stopový obsah nikotinu. Ale ve svém důsledku to byla nula.

Najednou jsem zjistil, že i potřeba vzít si onen uklidňující dudlík stále klesá. A pak jsem před vánoci e-cigaretu odložil definitivně.

Prostě bez nějakých vědeckých postupů jsem zkrátka přestal kouřit. Už je to asi sedm roků. Tento postup měl asi ještě jeden důsledek. Nejsem „bývalý kuřák“, tedy militant nekuřáctví. Vůbec mi nevadí, když se v mé blízkostí kouří. Můj organismus na to vůbec nereaguje.

Holt někdo potřebuje vědu, někdo jen tak nápad.

Bavor V. Kdo jsem: Duchovní dědic strakonických Pánů erbu střely, který si přivlastnil další jméno v pořadí, tedy Bavor ze Strakonic toho jména pátý (Bawor de Straconicz eius nomine quintus) Erb rodu: střela ve zlatém poli Osobní zvíře: jezevec Profese: stavař, momentálně SVČ, podle Politically correct zvaný "prase" - pracující senior Záliby: historie, architektura a obojí dohromady Spolubydlící: manželka, pes, kočka a dva kocouři