Jak jsem se stal náckem

Nebojte se, ve skutečnosti jsem se žádným „náckem“ nestal. Ti kdo někdy četli na dané téma některý můj článek to vědí, ti co mě znají osobně to vědí ještě lépe a ti, kteří mě znají důvěrně ví i o té části naší rodiny, která kdysi před těmi skutečnými nácky odešla do neutrální ciziny. Takže to že bych se stal „náckem“ opravdu nehrozí.

Náckem jsem se stal pouze v bujné fantazii… Koho vlastně? Na to se pokusím odpovědět na následujících řádcích.

Začněme popořadě a odkryjme tajemství mého „náckovství.“

Před pár dny jsem na stránkách magazínu Abeceda i na svém blogu zveřejnil článek „Mráz přichází z Dumy.“ Nechci ho opakovat, je poměrně krátký a na stránkách Abecedy ho naleznete zde a na mém blogu tady.

Zajímavá je ale diskuze na magazínu Abeceda. Jeden z autorů Abecedy, Bavor V., autor blogu Poznámky pana Bavora se v diskuzi zeptal následovně.

A že se vás takto nedotkl zákon, který podobně uznává banderovce na Ukrajině? To byli opravdoví vrazi, ne ti “invazní”. A protože jsme neprotestovali proti banderovcům, berou to patrně Rusové jako souhlas nebo minimálně resignaci na události.

Otázka mi připadala k tématu vcelku nelogická. Onen zákon o „banderovcích“ dopodrobna neznám, nicméně vím, že přiznal bývalým členům OUN a UPA statut válečných veteránů a s tím spojené sociální výhody. Což by mi ani u návrhu kritizovaného zákona v Rusku nevadilo, pokud by neobsahoval ono upřesnění o zákonnosti okupace z 68. roku.

Proto jsem reagoval tak jak jsem reagoval.

A jakpak se nás dotýká UK zákon? Nijak, kdežto to co kritizuji bezprostředně. Pokud nechápete a nebo neumíte či spíše, jak ve Vašem případě věřím, nechcete vidět souvislosti, pak Vám asi nepomohu.

Reakce na sebe nenechala dlouho čekat.

To, že Banderovci vraždili na území stejného státu, do kterého se později nastěhovala sovětská vojska vám asi nic neříká. Před pamětníky a pozůstalými po jejich obětech byste to podruhé už nezopakoval.

No a tady jsem se nechal nachytat. K tomu proč se domnívám že tomu tak bylo se dostanu později. Na diskuzní příspěvek jsem napsal toto:

Nebojte se, v klidu bych to zopakoval. No a pokud by to nepochopili, tak by to byla jejich a ne moje blbost. To samé platí pro Vás. Neumíte-li rozlišit situaci, nedokážete-li sledovat souvislosti a v neposlední řadě, pokud si neumíte přečíst článek a končíte u nadpisu, raději nedělejte závěry. V lepším případě jste úsměvný a v tom horším bolševický užitečný idiot. Záleží na Vás co zvolíte.

Reakce Bavora byla následující:

Tak jo. Vyhrál jste prostor. Já totiž na stejné lodi s náckem být nehodlám. A reagovat netřeba. Abecedu totiž mažu a ten váš cirkus posílám pryč.

Taky vám připadá odpověď hodně nelogická? Reakce BavoraV. je ovšem nelogická jen na první pohled. S odstupem času se domnívám, že je naopak velice promyšlená, aby dehonestovala nejen mě, ale i magazín Abeceda.

V prvním plánu jsem se přirozeně naštval. Nikdo mi nebude psát, že jsem nácek. A nahlásil jsem výše citovaný komentář diskuznímu systému jako závadový. Když hlava vychladla, řekl jsem si, že nebudu dělat problémy autorovi o kterém jsem se tehdy stále domníval, že jde o celkem rozumného člověka a napsal email editorovi magazínu Abeceda, kde jsem vysvětlil, že bych rád ono nahlášení zrušil. Editor mi odpověděl, že o problému ví a že rozhodnutí Bavora již obdržel a nehodlá na něm nic měnit a ani zasahovat do reputačního systému diskuzí.

Ok, řekl jsem si a prošel si ještě jednou celou výše citovanou diskuzi. Něco se mi tam pořád nezdálo. Doslova bych řekl, že tam něco člověka mlátilo do očí a smrdělo. Ale co to jen může být. Byla to ta situace, kdy něco máte přímo před očima, ale nevidíte to.

A pak mi to došlo. Nácek. To je to slovo co mi tam tak smrdělo.

A v tu chvíli jsem si spojil, jak se říká, dva a dva.

Bavor nejprve do diskuze propašoval s věcí absolutně nesouvisející zákon z Ukrajiny. Argument „banderovci“ je dobře a často zneužívaný. Ostatně kdo z nás o té době něco ví? Pamětníci většinou již nežijí a většina lidí je ovlivněna filmy z doby minulého režimu o stovkách mrtvých zavražděných „banderovci“ na Slovensku. Tím nechci v žádném případě zlehčovat padlé či zavražděné, kteří u nás skutečně v létech 1945 – 1947 byli a o jejichž počtu se mohou vést dalekosáhlé diskuze. VHÚ uvádí 49 padlých či zavražděných osob, já dohledal číslo vyšší, konkrétně 52.

Bohužel mezi řadou lidí často přetrvává komunistická propaganda, ke které ostatně ve své době „banderovce“ zneužívala.

A pak už se to začalo dobře skládat do sebe. „Nácek co obhajuje banderovce.“ To zní na promyšlenou dehonestaci zcela přesně. Kdepak jsem jen podobné lži slyšel? No v ruské propagandě proti Ukrajině, kde jinde. A také jsem o tom psal již před čtyřmi lety zde.

Ten rukopis je u Bavora dobře čitelný.

V žádném případě nechci tvrdit, že je Bavor V. klasický ruský troll. Jenže co si mám myslet u někoho, kdo podsunutím závádějícího komentáře a následnou nesouvislou reakcí na něco co se, jak si každý může v citovaných komentářích přečíst, nikdy nestalo a neexistuje, manipuluje skutečnostmi aby mohl ve finále ublíženě fňukat, že se zlým náckem na jedné platformě prostě být nemůže.

Jednoduše. Stačí nahlédnout na jeho blog a vidíme to sami. Bavor B. asi není bolševickým užitečným idiotem, jak jsem napsal v diskuzi. Je proruským užitečným idiotem. Nejspíš by asi chtěl okupanty z osmašedesátého vyznamenat a vadí mu, že jsem si onoho komunistického návrhu zákona v Rusku všiml.

Inu všiml a i když se to asi Bavorovi a jemu podobným nelíbí, budu si takových věcí všímat dál. Možná i proto, že já opravdu nejen že nejsem nácek, jak mě nazval, ale nehodlám být ani… No řekněme že někdo jako on.

Pozn. redakce. Autor neumožnil u článku otevření diskuze a odkazuje možné diskutující na svůj blog, kde by měl být článek zveřejněn dnes v průběhu odpoledne.

