Jak se do školy volá…

Odboráři vyhrožují, že když nedostanou přidáno, bude stávka. Ve všech školách snad kromě mateřských. Inu proč by nemohli dostat přidáno, pokud se to nedotkne ostatních kapitol rozpočtu a nezvýší to plánovaný schodek. Jenže jak to udělat, když návrh rozpočtu je již tak napnutý, že na odborářské požadavky nezbývá? Já bych navrhoval tvrdý zásah do rozpočtu nejen MŠMT, ale i jiných. Ve školství je třeba podporovat žádané obory. Předpokládám ty technické. Ty je třeba posilovat na všech úrovních, počínaje učni, konče VŠ. Zato ty nepotřebné je třeba omezit na nejnižší možnou míru tak, aby nám příslušní potřební odborníci nevymřeli jako řemeslníci, ale aby absolventi těchto oborů nestudovali proto, že buď zaplní neziskovky či kasy v supermarketech.

Soukromé školství je také kapitola sama o sobě. V prvé řadě se jedná o soukromé podnikání, tedy se všemi riziky. Žádný zaměstnavatel nedostává dotaci na počet zaměstnanců, tedy ani soukromé školy nemají mít nárok na nějaké podobné platby. Je věcí rodičů, aby si takovou školu zaplatili. A to v plné výši. Případně si školy mohou sehnat sponzory. Transparentní sponzory.

Když bychom takto ušetřili peníze dosud neúčelně vynakládané, zbylo by na přidání v celém školství.

A pak tu máme organizace, kterým se říká nevládní a neziskové. Pokud jsou nevládní, pak jim samozřejmě nenáleží ani koruna z rozpočtu kteréhokoli ministerstva. Ale ani ostatním neziskovkám nemá stát pomáhat jinak, než jejich povolením, pokud chtějí pracovat v rámci platných zákonů. Například pomoc při nelegálním překračování hranic by měla znamenat okamžité zrušení a trestní stíhání všem účastníkům. A tak by zbylo i na neziskovky v oblasti sociální péče, které jsou naopak prospěšné.

Naprosto jednoduché opatření, které by mohlo přinést zvýšení platů nejen státních zaměstnanců, ale tím, že by odpadlo spousta jiných povinností, třeba by došlo i na zaměstnance ve sféře soukromé.

Bavor V. Kdo jsem: Duchovní dědic strakonických Pánů erbu střely, který si přivlastnil další jméno v pořadí, tedy Bavor ze Strakonic toho jména pátý (Bawor de Straconicz eius nomine quintus) Erb rodu: střela ve zlatém poli Osobní zvíře: jezevec Profese: stavař, momentálně SVČ, podle Politically correct zvaný "prase" - pracující senior Záliby: historie, architektura a obojí dohromady Spolubydlící: manželka, pes, kočka a dva kocouři