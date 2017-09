Každá svoboda má svou mez

Často jsem tu přesvědčován o svobodě jednotlivce. Souhlasím, ale to přesvědčování mi připomíná doktora Vlacha a jeho vyprávění o muži, které tak věřil příslovím, že jej několikrát přivezli do nemocnice pokousaného. “Kousali všichni”, končí to vyprávění.

Již pračlověk Janeček zdědil od svých předků lidoopů jednu vlastnost a tou je potřeba kolektivu. Člověk jako predátor byl ze všech predátorů ten nejslabší. Proto musel nedostatek síly nahrazovat umem a spoluprácí. A jak se vyvíjel lidský kolektiv, tak se také začaly rozvíjet i diference úkolů. Ti chytřejší přebírali vedení tlupy, protože dokázali lépe organizovat lov i případnou obranu. I další členové rodu mívali své úkoly. Bylo to přirozené, ale bylo to ve prospěch společenství. Nejhorším trestem bylo odehnání od tlupy, protože samotný jedinec nedokázal přežít. Vývoj šel samozřejmě dál a z pračlověka se stal Homo sapiens sapiens, který se už sdružoval vědomě. Byl k tomu donucen okolnostmi. Pokud totiž chtěl získat nové pastviny a nová loviště, musel dát své síly dohromady s ostatními členy svého společenství aby dokázal vyhnat původní držitele území. A ten zase byl nucen spojit své síly do kolektivu svých lidí, aby území uhájil. Časem pochopil, že čím větší počet lidí, tím větší šance na přežití. A také, že je potřeba další specializace. Tak vznikla vrstva bojovníků a vrstva živitelů. Bojovníci vytvářeli hradiště, kam se živitelé v případě nouze uchylovali. A bylo přirozené, že za to museli platit. Museli si své bojovníky a ochránce živit.

Později zjistili bojovníci, že je pro ně výhodnější, když bude jeden z nich vůdcem, organizátorem a garantem svobody. Nikoli jednotlivce, ale společenství. Takže vznikali zemští páni, kteří museli dbát o rozvoj území. Ale pořád je někdo musel živit. A pořád to byli ti rolníci a řemeslníci. Takže postupně vznikaly státy, které měly takovou sílu a historickou výdrž, jak si dokázaly pod vedením svých vůdců, jedno jak se nazývají, vydobýt a uhájit. Ano, stát občas (někdy hodně často) omezuje svobodu jednotlivců. Ale ve skutečnosti není žádný imaginární stát, ale velmi často velice konkrétní jednotlivci, nejčastěji ti, kteří se ve svých rozhodnutích odvolávají na „kolektivní rozhodování“ (Casa). Úlohou státu je samozřejmě ochrana svých obyvatel. Před vším nebezpečím. Tedy i před podvody v ekonomice a sociální pomoci. Ale hlavně před vetřelci všeho druhu. Jenže ten stát, to jsme stále my všichni. Takže je naším zájmem aby fungoval co nejlépe. Anarchií mu nepomůžeme. Ani přeregulováním, samozřejmě. Ale jsou prostě úlohy, které se musí nějak zaplatit. A pokud někdo chce žít na úkor jiných, je bohužel nezbytné, aby se k určitým omezením sahalo. Protože člověk je sice tvor společenský, ale často také veliký sobec.

Hnusný sobec, čili jak řekl účetní Sláma Sobý hnusec. Prostě každá Svoboda má svou mez. Anarchie není řešení. Zejména v době, kdy jsme ohrožování možností invaze vetřelců z jihu.

Click here for reuse options!

Bavor V. Kdo jsem: Duchovní dědic strakonických Pánů erbu střely, který si přivlastnil další jméno v pořadí, tedy Bavor ze Strakonic toho jména pátý (Bawor de Straconicz eius nomine quintus) Erb rodu: střela ve zlatém poli Osobní zvíře: jezevec Profese: stavař, momentálně SVČ, podle Politically correct zvaný "prase" - pracující senior Záliby: historie, architektura a obojí dohromady Spolubydlící: manželka, pes, kočka a dva kocouři