Kojná vod medvědů

Vážený čtenáři, předem upozorňuji, že je možné, že shledáš tento článek článkem sexistickým, machistickým a některé ze čtenářek pak i diskriminačním. Je psán o ženské záležitosti z pohledu muže, ale věř, milý čtenáři, že je mi to úplně jedno.

Totiž to je tak. Jdu si tak včera koupit cigarety do své oblíbené trafiky. Oni tam mají takovou zídku. Když je sychravo, tak díky tomu, že trafika je v takovém jako podloubí, vysedávají na ní místní individua. Nevím zda to jsou bezdomovci, ale alkoholici to budou určitě. Krabicové víno z Alberta totiž málokdo prokládá lahváčem. Je to ale takový místní kolorit. Nehlučí, neobtěžují. Hledí si svých diskuzí a pití.

Včera tam nebyli. Na chlast je asi horko. Místo nich tam na té zídce seděla kojící matka.

Nemám nic proti kojení na veřejnosti. Chápu, že kojení je zcela přirozená věc. Já byl kojen, syn byl kojen. Jenom, jsem asi staromilec, to chce špetku vkusu spojeného s trochou sebekritiky.

Odbočím. Nejsem žádný kulturista. Svaly Arnolda Schwarzeneggera u mě nenajdete. Vím to. A i když bych rád oblékl kulturistické tričko tak moc dobře vím, že by to bylo směšné. Proto to ani nezkouším.

Nebo jedna moje kamarádka. Je poněkud více pulentní. Korpulentní. Ví to. A možná právě proto nenosí kalhoty – bokovky a krátká trička. Ví, že u ní by kalhotky vykukující vzadu z kalhot asi příliš eroticky nepůsobily. Ale jinak je s ní ohromná legrace a je odbornice ve svém oboru na slovo vzatá.

Je spousta přirozených věcí, které buď neprezentujeme a nebo jejich prezentaci omezujeme, právě díky sebekritickému pohledu. Ostatně vyměšovat je také přirozené a asi se na chodníku nevyserete, že?

Maminka na zídce u trafiky byla free. Možná byla i hatefree, ale to jsem nijak nezkoumal. Dřepla si vedle dveří do trafiky, vyvalila bandasky a krmila. Je jasné, že mi tam očko sklouzlo. Jsem poněkud konzervativní a jsem na ženský. Tak se nedivte. Lituju toho ještě dnes. Pro dámy mohu konstatovat, že ňadra nebyla příliš hezky tvarovaná a jaksi jim chyběla podprsenka, která by jistě kojící matce dosti pomohla. Pro pány pak mohu sdělit, že nic moc, prostě jako uši baseta.

Nemám proti kojení na veřejnosti zbla nic. Snad jen, že by to chtělo trochu vkusu a sebekritiky. Ona ani supermodelka nebude asi kojit v půli náměstí. Vedle dveří do obchodu je to skoro totéž.

Večer jsem navštívil jednu, řekněme kamarádku z výhodami. Kdysi jsem měli techtle a došlo i na mechtle. Dlouhé nohy, doslova až na zem, zrzavé vlasy, o patnáct let mladší. Prostě ideál na volný večer.

Vzpomněl jsem si na to ráno u trafiky. Hezky jsme si popovídali. Takže díky milá free kojící maminko.

Petr B. Bloger na WordPress.com, libertarián, příznivec ANCAPu a svobody jednotlivce obecně. To B. za jménem je od slova "bloger"