V poslední době se opět probírá letní čas. Protože bylo rozhodnuto, že střídání letního a zimního času bude ukončeno a teď se hovoří o tom, zda si ponecháme ten zimní nebo trvale bude ten letní.

O tom, který je jaký, diskutovat nechci, je to vždy věc osobního názoru. Jen se chci zaměřit na argumenty odmítačů času letního.

Osobně, protože si to už mohu dovolit, vstávám vždy kolem osmé hodiny ranní. Že je právě osm vím podle toho, že na hodinách mi svítí osmička. A to je pro mne ten čas. Je to Čas R jako Reálný v dané době či Relativní vůči poloze Slunce. A tak v Čase R se odvíjí můj život. Je tomu podřízeno vše, co se kolem děje. A nemám potřebu se zabývat tím, zda Čas R se shoduje či neshoduje s Časem A, čili Astronomickým. Prostě je nějaký čas, a podle něj se v danou dobu vše řídí. Vstává se, jde se do zaměstnání, školy, školky, pak zpět, pouští se televize, jde se spát. Vše probíhá v Čase R.

Jedním z nejhloupějších argumentů proti je odkaz na děti. Děti ve skutečnosti nějaké časové posuny vůbec nevnímají. Řídí se podle toho, co dělají jejich rodiče. V kolik jim dají snídani, oběd, večeři, kdy je vedou či vezou do školky či školy, kdy začíná a končí vyučovací hodina. Protože vždy to všechno běží v nějakém Čase R. Bez ohledu na to, zda se Čas R shoduje s Časem A.

Nevím, jak to funguje u dobytka ve velkochovech i domácích chovech, ale vím že domácí mazlíčci také žádné posuny nevnímají. Ti se řídí tím, co dělají jejich páníčci. Takže ví, že když páníček či panička vstanou, mají se hlásit o svůj díl pomazlení i krmě. Nehledě na to, že pracující páníčci vstávají během týdne různě, ti mazlíčci jsou zvyklí, že někdy se vstává v šest, někdy až v osm či později. Mazlíčci stejně většinu dne někde prospí, takže na ně žádný Čas R nemá vliv.

Ale proč existují lidé, kterým rozdíl mezi Časem R a Časem A vadí? Mají to v hlavě. Nesou si v sobě to vědomí, že ještě hodinu mohli spát, že ještě o hodinu později by si pustili svůj denní seriál, o hodinu později by šli spát. Nekoukají na hodiny jako na něco, co prostě je, ale na něco, co jim lže. Celé léto jim ty hodiny lžou. Trápí se tím, užírají se. Často, aniž si to uvědomují, mají v hlavě zafixováno, že hodiny jim lžou. A protože se sami užírají, přenášejí to i na děti, které „trpí změnou času“. Netrpí. Ty děti trpí tím, že na ně dospělí přenášejí své naprosto zbytečné trápení.

Jsem zastáncem zachování času letního, ale ve své podstatě, ať bude zachován stav jakýkoli, budu stále žít v Čase R. V čase, který mi bude ukazovat časomíra. A hlavu si z toho rozhodně dělat nebudu.

Click here for reuse options!

Bavor V. Kdo jsem: Duchovní dědic strakonických Pánů erbu střely, který si přivlastnil další jméno v pořadí, tedy Bavor ze Strakonic toho jména pátý (Bawor de Straconicz eius nomine quintus) Erb rodu: střela ve zlatém poli Osobní zvíře: jezevec Profese: stavař, momentálně SVČ, podle Politically correct zvaný "prase" - pracující senior Záliby: historie, architektura a obojí dohromady Spolubydlící: manželka, pes, kočka a dva kocouři