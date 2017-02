Jistě znáte text Ivana Mládka. Ale mravenci nemusí být jen v kredenci. Mohou se vyskytovat na mnoha místech. Jistě jste vypozorovali jejich pečlivě udržované cestičky mezi jednotlivými vstupy do podzemních skrýší, po kterých v naučeném pořádku přenášejí různé předměty aby se po stejné cestě vraceli pro nové a nové a přitom stále stejné věci. Tu lísteček, tu mrtvý hmyz, tu jiný ulovený mravenec cizího rodu. Dnes a denně stále stejný koloběh života po stále stejné cestičce.

A teď si představte, že jsou tací jedinci z rodu Homo sapiens sapiens, kteří jsou schopni přes tu cestičku nakreslit klacíkem čáru. Obyčejnou rýhu. Co se stane pak? Mravenci na obou stranách zpanikaří a točí se v kruzích, protože najednou neví kudy kam.

Jedním z takových škodolibých mravenčích nepřátel je jistý Američan jménem Donald J. Trump. Ten si dovolil udělat takovou čáru do myšlenkových stereotypů novinářské žumpy. A tak jsme svědky podobného zmateného pobíhání v kruzích a hledání východiska ze vzniklé situace. Jak známo, mravenci jsou tvorové svým způsobem inteligentní a cestu obnoví v poměrně krátké době. Jenže jak to je s inteligencí žumpalistů? Uvidíme, kdy pochopí cimrmanovské úsloví – Tudy cesta nevede – a vydají se hledat cestu novou. Zatím jsou to stále jen ty zmatené kruhy.

