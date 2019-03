Nahý a blbá

Tak už jsme také světoví. Tedy alespoň tak se asi vidí studenti, kteří se v předjarní pátek 15. března okázale připojili k demonstracím „za ochranu klimatu“ formou jakési stávky. Čili, že se organizovaně a kolektivně ulili z pátečního vyučování.

Jak milé by bylo věřit, že těm mládežníkům jde skutečně o záchranu planety. Jak úžasné by bylo, kdyby ty tisíce studentíků v desítkách měst náhle prozřely a změnily svůj přístup k planetě, klimatu a životnímu prostředí vůbec. O tohle však, bohužel, nejde. Studentíci pouze požadují, vyhrožují a vyhlašují ultimáta. O tom, jak sami půjdou příkladem ani muk. Nu, jak také jinak, přece se v zájmu ochrany klimatu a umenšení emisí nebudou omezovat. Jenže jedině takový přístup by dal jejich proklamacím punc věrohodnosti. Kdyby totiž skutečně měli zájem chránit planetu, začali by u sebe a demonstracemi se snažili svůj vlastní ekologický přístup rozšířit mezi další ignoranty. Zatím však v místech jejich demonstrování a kvikotu za čistotu planety zůstaly jen hromady odpadků.

Takže studentíci, až doma přesvědčíte rodiče, že mají kvartýr topit na maximálně 18 °C, všichni se od zítra budete sprchovat jen vlažnou vodou a to maximálně jednou za 3 dny, konzumovat už budete výhradně potraviny produkované lokálně, přestanete kupovat jídlo v jednorázovém plastovém obalu, namísto auta budete ťapat všude pěšky či jezdit na kole nebo kolobrndě, už nikdy nepoletíte nikam letadlem (natožpak na nějaké vaše ekologické sabaty), jeden mobil, noťas a další elektro-udělátka vám vydrží minimálně 12 let a hadříky nebudete odhazovat do kontejneru už po 12 měsících, můžete uvažovat o tom, že po někom jiném budete požadovat plnění vašich absurdních představ o záchraně planety. A pak by ještě bylo skvělé, kdybyste si mohli tak trochu uvědomit co fakticky požadujete. Nároky na další a další rádoby ekologické normy a předpisy mají totiž ve výsledku jediný efekt. Není jím snížení emisí – ty nejspíš jenom přesunete z jednoho místa světa do jiného. Tam, kam oko bedlivého zeleného khméra nedohlédne a pařát zelených aktivistů nedosáhne. Zásadní efekt, kterého ovšem dosáhnete zcela spolehlivě, je zvýšení cen úplně všeho, co je k životu, i tomu skromnému, třeba.

V prvním kroku zvýšíte cenu energií. Ty větrníky, soláry a bioplynové stanice nás nejen nespasí, ale především jsou nespolehlivé a drahé a tím pádem fakticky neekologické. Následně tak zvýšíte ceny potravin, což se projevilo už tím, že zemědělskou půdu zabírá řepka namísto potravin a životní prostředí v dalekých zemích je ničeno v zájmu pěstování vašich blbých chia semínek a palmového oleje a řady dalších dovážených komodit. Následuje zvýšení cen aut a v neposlední řadě i staveb, čili domů a bytů, jejichž ceny se vám už dnes hodně nelíbí. Neboť díky předchozím ekoteroristům a jejich ekologickým požadavkům se už od příštího roku budou smět stavět pouze nízkoenergetické stavby, což je všechny hezky zdraží o nějakých 35-40% oproti dnešním nákladům. A tak se dá pokračovat vlastně úplně v každém směru životních nákladů. Takže studentíci, bojujte! Požadujte! Stávkujte! Proč se učit a být vzdělanec a umět si takové souvislosti domyslet, když vy si uvědoměle a velmi rádi všechny ty náklady na zelené technologie zaplatíte. Nebo že by ne? A až to některým z vás jednou v budoucnu dojde, budete se za svoji hloupost stydět a nebo třeba stejně aktivně začnete demonstrovat zase za návrat k normálnosti?

Už se nemůžu dočkat jak to vaše komické divadlo bude pokračovat. Ono totiž mít za idol slabomyslného švédského retarda, který se umí nažrat jenom z hromady plastu a jehož jediným prokazatelně ekologický počinem je, že se omezuje v užívání šamponu na vlasy, svědčí o tom, že se necháte manipulovat stejně jako poddaní ve známé pohádce „Královy nové šaty“. A tak jako dokud v té pohádce neřeklo jedno odvážné, samostatně myslící bystré dítě, že král je nahý, budete vy jako užiteční idioti demonstrovat za zvýšení cen potravin, bydlení, dopravy a životních nákladů a z nevědomosti především v zájmu zisku nějaké další nesmyslné ekologické agentury, dokud vám někdo bystrý neprozradí, že Gerta je prostě blbá.

747 Snesete-li názorovou otevřenost, až brutální upřímnost, v kombinaci s humorem, laskavým vztahem ke zvířeně i květeně, vášní pro cestování a odporem ke sportu, čtěte a diskutujte...