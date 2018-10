Nekupuj to, je to „ú há té“

Původně jsem toto chtěl napsat jen do diskuse, ale domnívám se, že dosah podobných vyjádření je mnohem větší.

Větu z nadpisu jsem zaslechl v obchodě, kdy chytrá a vzdělaná dcera nedovolila své staré přihlouplé matce koupit „třídenní“ mléko, protože je UHT. Patrně se ona chytrá dcera domnívala, že UHT je nějaká chemikálie. Není. Jedná se o zkratku anglického výrazu Ultra high temperature, tedy velmi vysoká teplota, které je mléko krátkodobě vystaveno. Dříve se používal výraz „pasterizace“ či „pasterace“.

Podobně je to s bojem proti „éčkám“. Každé takové „E“ je pro mnoho spotřebitelů výrazem maximálního ohrožení na životě. Vůbec si neuvědomují, že se opět jedná o domluvené mezinárodní označení běžných přísad do potravin. Je to proto, aby v mnohojazyčné Evropě každý občan mohl zjistit, co v onom výrobku je. Protože česky se to řekne jinak a dokonce i slovensky je výraz občas jiný. Natož pak co chudák Maďar, Estonec či Bask.

Takže pokud narazíte třeba na označení „E300“, jedná se o kyselinu askorbovou, což je prachobyčejný vitamin C. Spolu s E300 se v ovoci vyskytne i E330, což je kyselina citronová.

V e-cigaretě se vyskytuje E1520, což je opět neškodný propylenglykol (tedy může škodit dětem, ale ty přece podobný výrobek nepoužívají). V ovoci se běžně vyskytuje i E440(i) Pektin.

Samozřejmě, že se symbolem „Exxx“ označuje mnohem více přísad. A jsou mezi nimi i takové, které jsou naopak pro lidskou spotřebu zakázané. Například enzym E1102 glukosaoxidasa, který se někde používá ke zpracování mouky či konzervaci, v EU, tedy i u nás zakázaný. Nebezpečná a zakázaná je i E121 – Citrónová červeň 2 .

Takže pokud někdo napíše o výrobku, že je „bez přidaných éček“, neznamená to automaticky, že se v něm žádná nevyskytují. Mnohá jsou totiž součástí naší stravy již ve stavu přírodním.

Jen doufám, že mi nějaký gynekolog nebude tuto informaci vyvracet. Protože na to určitě má glejt.

Mimochodem – kdybychom chtěli svět bez éček, nikdo z lidí nežije. Mezi éčka totiž patří i kyslík (E 948) používaný jako balící plyn pro ochrannou atmosféru některých potravin.

A co se týká toho Trabanta, tak já se spíše obávám, abychom se v brzké době dle nařízení EIU (Evropské islámské unie) nevrátili o 622 roků zpět a nezačali psát letopočet 1396 l.m.

