Není loterie jako loterie, aneb práská celá rodina

Možná si někteří vzpomenou na televizní pořad z doby před listopadem ´89, který se jmenoval „ Zpívá celá rodina.

Ministerstvo financí dokázalo povýšit název pořadu na vyšší level. Kombinace české národní záliby v udávání jiných a snaze mít něco zadarmo určitě pomůže úspěšnosti plánované účtenkové loterie, jež má odstartovat již v říjnu tohoto roku. Včera o tom proběhlo pár nenápadných zpráv. Například zde.

Upřímně, nemám nic proti loteriím. Jejich princip je vcelku jednoduchý. Skupina lidí si nějakým způsobem zakoupí účast v loterii. Provozovatel loterie předem určeným postupem vybere z této skupiny výherce a rozdělí mezi ně nějakou část z finančního obnosu, který obdržel tak, že si lidé onu účast v loterii kupovali.

Jednoduché jako facka. Výherce získá část peněz ostatních účastníků a ostatní, jak se říká, utřou nos.

Nemám proti uvedenému principu loterie ani to nejmenší. Provozovatel pracuje s penězi, které mu dobrovolně svěřili účastníci loterie a naopak tito účastníci to ví a vynaložili svoje peníze právě za účelem, pokud to vyjde, získat cenu. Nezískají-li jí jsou s tím srozumění. S tím rizikem do toho jdou.

Jenže ta účtenková loterie vlastně není loterie.

Na výhry je určeno 65 milionů korun ročně. Každý měsíc se bude hrát celkem o 21 025 výher. Kromě již jmenovaných pěti hlavních výher půjde ještě o 20 výher po 20 tisících korunách, 1000 výher po 1000 korunách a 20 000 výher po 100 korunách. Lidé mají přihlašovat účtenky pomocí mobilní aplikace nebo webových stránek, za účast v soutěži nebudou platit vedle samotného nákupu žádný další poplatek. Firma Wincor Nixdorf, která vyhrála soutěž na zajištění loterie, obdrží od ministerstva financí za provoz zhruba 12,5 milionu korun ročně.

zdroj

Všimli jste si? Účast je bezplatná. Představte si, že vám někdo nabídne loterii, kde dostanete hodnotné ceny a nebudete za to muset platit. Nejspíš byste si mysleli něco o bláznech. Spíš by ale zavánělo podvodem, nemyslíte?

Ono totiž ve skutečnosti nejde o žádnou loterii. Stát tímto způsobem jen šikovně přenáší svojí práci na hlupáčky, kteří s vidinou auta nebo peněz budou aktivně vyžadovat účtenku a ještě aktivněji budou její číslo přepisovat do aplikace MF.

Udavači tak dostanou pár drobků ze stolu, který je prostírán pomocí peněz, které nám stát nemorálně a nelegitimně krade. Musela by mě hanba fackovat, kdybych se něčeho takového účastnil.

I když to přeci není práskání. Je přeci jenom loterie. Udavači se jistě blahem tetelí, že se zbaví možného morálního dilematu.

A co vy? Těšíte se na účtenkovou loterii. Zúčastníte se? Bude vás případná výhra těšit. Zalknete se jí?

