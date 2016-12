Petr Vichnar

Tento rodák z našeho hlavního města patří mezi skutečné odborníky a stálice sportovního komentování a redakce u nás. Narodil se v roce 1953 a po maturitě nastoupil na Fakultu tělesné kultury a sportu Univerzity Karlovy. Hned po absolvování nastoupil do tehdejší Československé televize coby parťák v Redakci sportu. Díky svým schopnostem a píli se propracoval až na místo šéfa úseku sportovních komentátorů, nyní je stále váženým členem vedení této sekce. Jeho komentátorskou specializací je především lední hokej, krasobruslení alpské lyžování, vodní slalom a házená. Nesčetněkrát nejen tyto sporty komentoval na mezinárodních akcích a olympijských hrách.

Dalším milníkem v jeho kariéře bylo moderování zábavného sportovního pořadu Hry bez hranic, na kterém se podílel s kolegyní z hlavní zpravodajské relace Marcelou Augustovou. Má celkem 3 děti, z prvního manželství dceru Veroniku a syna Ondřeje. Se svou současnou paní mají ještě syna Martina.

Vojtěch Bernatský

Ani známého průvodce Branek, bodů, vteřin jistě netřeba dlouhou představovat. Tento několikanásobný vítěz ankety Týtý v kategorii Sportovní moderátor se narodil 13. března 1975 v Praze a velmi brzy on i jeho rodina pochopila, že sport má prostě v krvi. Dá se říci, že sám na svou kůži vyzkoušel pomalu všechno. Od cyklistiky, přes kanoistiku, běh, tenis, fotbal, golf či lyžování. Co se týče pohybu, nic mu nebylo cizí. Ke všemu se dokázal šikovně postavit, což záhy proměňoval na závodech, kterých se zúčastňoval. Zejména tenis, běh a kánoe patřily k jeho doménám. V roce 2003 se dokonce osobně zúčastnil světového šampionátu v Poznani v závodech na dračích lodích a stal se mistrem světa.

Jako profesionální sportovec se však neviděl. A jelikož měl i kromě extrémního sportovního talentu též dar řeči a vždy patřil mezi baviče, rozhodl se pro kariéru velkého sportovního moderátora. A byla to skutečně sázka do černého. Po základní škole nastoupil na střední, kde úspěšně odmaturoval a roku 1995 nastoupil na FAMU, katedru filmové a TV produkce, kterou úspěšně v roce 1999 absolvoval a získal tak titul MgA. Avšak již během vysokoškolských let spolupracoval s Redakcí sportu České televize, nejdříve jakožto externista, později jako stálá moderující síla.

Tam, kde ho vídáme, a to před kamerou Branek, bodů, vteřin, se poprvé ocitl v srpnu roku 1996. Svůj chlapecký sen si však splnil o něco později, dokonce ještě před ziskem vysokoškolského titulu. Radou České televize byl jmenován hlavním moderátorem studia ZOH Nagano 1998. Olympiády skutečně jedna čtyřicetiletého Vojtěcha rozhodně baví. Až do dnešního dne byl jejich průvodcem hned osmkrát. Mezi lety 1997-2000 taktéž držel taktovku nad Sportovní nedělí a Sportovními ozvěnami.

Kromě uvádění hlavní sportovní relace ve studiu ČT se „bavil“ i kupříkladu jako reportér živých přenosů České hokejové extraligy. Do podvědomí všech sportovně – společenských fandů pak suverénně zapadl díky pořadu Svět rekordů a kuriozit, na kterém spolu s kolegou Petrem Svěceným více než čtyři léta aktivně pracoval a bavil publikum v neuvěřitelných dvou stech sériích.

Pokud vás zajímá, jak to má Vojta Bernatský v osobním životě, tak se pyšní půvabnou manželkou Kateřinou, se kterou letos v srpnu oslavili dvouleté výročí. Radost ze života mu kromě nádherné polovičky také dělá jejich společná čtyřletá dcerka Eliška.

Snímek V. Bernatského viz commons.wikimedia.org