Pan farář má vždycky pravdu

Před pár dny proběhl soud s Adamem Benjaminem Bartošem. Tentokráte se jednalo vydávání protižidovských knih a podobně. Více zde a nebo zde.

Pana Bartoše neznám. Neznám ani nijak podrobněji jeho názory a na to, abych si pořídil některou z jeho knih je mi líto peněz. Ale ono nejde zase tak moc o něj. V druhém z výše uvedených článků jsem se dočetl, že obhajoba navrhovala přečtení knih A. B. Bartoše, což bylo soudem zamítnuto. A to je podle mě poněkud problematické. Jak můžeme posuzovat něco co neznáme a nebo známe jen zprostředkovaně za pomoci nějakého znalce. Chápu to ve věcech vysoce odborných, jako jsou lékařské posudky a podobně, ale o to zde evidentně nejde.

A jak vůbec můžeme posuzovat myšlenku?

To málo co o panu Bartošovi vím mi říká, že bychom si asi na kávu nezašli. Nicméně zakazovat či dokonce trestat něčí názor, jen proto, že se nám nehodí do krámu je krajně nebezpečné.

Byla doba, kdy se nediskutovalo o názoru církve. A pokud ano, tak to většinou končilo upálením nositele neoficiálního názoru. Není zase tak dávná doba, kdy se odsuzovala Charta 77, aniž by měl někdo možnost si přečíst její prohlášené. Prostě soudruzi rozhodli.

No a dnes. Dnes soudíme za nevhodný názor Bartoše.

Jenže tímhle způsobem se tak maximálně vyrobí nový mučedník. Zpochybňuje holocaust? Proč s ním někdo nediskutuje a nevyvrátí mu jeho názor. Tvrdí že je u nás vše řízeno nějakými židovskými spiklenci? Nechme ho ať to zkusí dokázat.

Nejde jen o pana Bartoše. Ten je jen poměrně dobře viditelný příklad. Možností řešení je několik. Nechat nositele názorů, které jsou nyní postihované, hovořit a oni se možná díky tomu znemožní sami. Nebo s nimi diskutovat a ukázat, že nemají pravdu. A nebo naopak, přiznat, že jí mají.

No a pak je tu ještě možnost je zavřít. Protože pan farář, ten má vždycky pravdu.

Petr B. Bloger na WordPress.com, libertarián, příznivec ANCAPu a svobody jednotlivce obecně. To B. za jménem je od slova "bloger"