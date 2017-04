Jako každý venkovský šlechtic i já jsem samozřejmě majitelem nějakých polností. A nehospodařím na nich sám, leč jsou propachtovány nejbližšímu zemědělskému podniku. Takže se o ně nemusím starat, jen beru nějaké ty naturálie a nějaký ten nájem. Nejsem zemědělec a ani jím být nehodlám.

Moje polnosti se ale staly předmětem zájmu různých kupců. Cena, kterou za ně nabízejí mnohokrát přesahuje jejich hodnotu. Což samo o sobě vzbuzuje moji nedůvěru a listy používám jako prostředek k podpalu v krbu buď domácím nebo venkovním. Větší hodnotu jim nepřisuzuji. Až jedna z nabídek mi trochu osvětlila situaci. Jde totiž o peníze. Ne o ty, které bych dostal já za polnosti, ale o ty, které by nový majitel, jsa „podnikajícím“ zemědělcem, dostal na dotacích. A to i přes to, že by je nechal propachtované stávajícímu nájemci.

A tady mi něco nehraje. Jaké to může majitel dostat dotace, když na pozemku hospodaří někdo jiný? Za půdu ladem? Ladem to neleží. Na pěstování nějaké plodiny? Tam se přece pěstuje to, co tam zaseje nájemce. O co tedy jde? Z mého pohledu o dotační podvod. A také chybu dotačních úředníků, kteří přidělují dotace pouze na základě vlastnictví nějaké půdy, což se snadno doloží Výpisem z katastru. Ale skutečný stav využívání pozemku patrně nikoho nezajímá.

Jsou dotace a jsou dotace. Někdy je třeba podpořit nějaký výrobní program, jindy potřebnou infrastrukturu. Ale existuje mnoho dotací, které prostě jen proletí kolem a končí v kapsách spekulantů. Takže budu-li někdy chtít své polnosti prodat, první je nabídnu stávajícímu nájemci. I když dostanu cenu mnohem nižší. Podvody ale podporovat nehodlám.