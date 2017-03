Póvl = (z jidiš) (hovorově, hanlivě) podřadné zboží, bezcenná věc, brak

Když malí kluci hrají hry, rozdělí se. Někdo je četník a jiný zloděj. My v ulici hráli na indiány a kovboje. Jinde to mají určitě jinak, podobně.

My, když hra skončila, běželi na večeři a nebo k někomu z nás domů. Dostali jsme čaj nebo šťávu a svačinu. Už nebylo důležité kdo byl ve hře kdo. Skončila a my zase byli ti umolousaní kluci z naší ulice.

Sportovci to mají podobně. Věřím, že by se na startu klidně přetáhli tretrou přes palici, ale v cíli si podají ruce. Klidně první s posledním. I třeba boxeři, pokud na sebe přes rozmlácené tváře vidí.

V kuloárech sněmovny bylo nezřídka vidět, jak se spolu baví zapřísáhlí nepřátelé z poslaneckých lavic. Je vcelku jasné, že plamenné projevy není možné brát zase tak moc vážně. Pokud ano, byl by div, že by se nepomlátili ještě při projevech.

Konec konců i ve tvrdé hře pro dospělé, zvané podnikání, jsou situace, kdy po bchodním jednání jdou protivníci společně na drink.

Jsou ale výjimky.

U nás ve vedlejší ulici byl kluk, co bral hry tak vážně, že byl-li indiánem, pak nemluvil s kovboji ani druhý den ve škole. Ruští mužici co prohráli s Kanadou v hokeji nedokázali podat po zápase protivníkům ruce. A nebo třeba Zeman, který nedokáže jít na pohřeb zesnulého kardinála Vlka.

Ty první dva příklady se dají nějak odůvodnit. Nezralostí malého kluka, zabedněností rusa a podobně. U Zemana je to jinak.

Zeman totiž není soukromá osoba. President jí není a být nemůže. Je to úřad. A osoba, která ho zastává musí potlačit svoje ego, svoje osobní zájmy, své antipatie. Zeman to neumí. Nebo nechce umět.

Zeman nám názorně znovu ukazuje, že není presidentem dolních deseti milionů, který lidi spojuje, jak lhal při svém ucházení se o presidentský úřad. Je to jen egomaniak, který nezná míru.

Nejsem věřící katolík, ale také nepostrádám elementární slušnost. Účast hlavy státu na pohřbu bývalé hlavy majoritní církve by měla být právě součástí té slušnosti. Pro člověka, který se umí přenést přes kritiku. Tím Zeman není. Ukazuje nám, že je mstivou kreaturou, jak se říká, až za hrob. Svojí provinční malost zapšklého hlupáka.

Ovčáček nám říkal, že Zeman není pokrytec. Má pravdu. Je to jen obyčejný póvl.