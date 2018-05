Poznáte to?

Jeden z našich autorů nám poslal námět na kvíz – hádanku. Tak vám jí předkládáme, určitě se trefíte správně.

Abychom vám to ulehčili, tak jí necháme aktivní až do příští neděle. Možnost vkládat odpovědi bude ukončena až 3. června ve 12 hodin. A navíc, v rámci ulehčení, můžete až do této neděle do zveřejnění editorova nedělníku i měnit své volby. Po jeho vydání již volba měnit nepůjde.

Na druhou stranu, aby to zase nebylo až moc lehké, bude možnost diskuze otevřena až po uzavření, tedy toho 3.6. To se dozvíte správnou odpověď a také autora.

Tak co? Zvládnete tuto lehkou hádanku?

Redakce





