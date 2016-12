Je to taková slušnost. Popřát na konci starého roku něco k tomu nadcházejícímu. To moje bude pro někoho asi trošku kacířské a pro někoho možná dokonce amorální. Ale co naděláte, že?

Končí rok ve kterém se toho stalo dost a dost. Rozebírat to by zabralo víc času, než hodlám věnovat psaní tohoto „péefka.“ Určitě se objevily nové technologie, někteří z vás získali nové a nebo lepší benefity v tom či onom. Společně jsme pak opět ztratili další část svých svobod.

V novém roce 2017 to lepší nebude. Přesto vše vám chci popřát spoustu věcí.

Hodně zdraví,

protože bez něj to jednoduše nefunguje. Ani úspěchy a ani prohry. Ani chudoba a ani super-hyper ranec prachů.

Hodně šedé ekonomiky,

protože její existence ukazuje, že se lidé nejen že nebojí, ale že to jde i bez státu, jeho loupeží a papírování.

Hodně těch co optimalizují,

protože ti co říkají, že platit daně je normální jsou jako otroci, co říkali, že ten jejich pán je hodný, protože je bičuje jen jeden den v týdnu.

Dobrý zrak,

protože to nejdůležitější často není vidět a skrývá se pod rouškou obecného dobra, bezpečí a starostlivosti o občany.

A hlavně hodně rozumu,

protože s ním si k výše uvedenému dodáte hravě zbytek.

Tak si ten nadcházející rok 2017 užijte!