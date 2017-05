Zase nám proběhla politická akce. Svobodné ženy za pomoci poslance Adámka a ministryně Marksové (oba ČSSD) se dožadovaly práva na dítě. A ty, státe, se postarej. Já prostě mám právo být matkou i třeba svobodnou a ty mi dovol umělé oplodnění.

Zaregistroval jsem názor na ono právo. Dle tohoto postoje má těhotná žena právo na dítě, čili na jeho donošení, porod a výchovu. Ale tam to končí (nebo začíná? nevím). Na úředně schválené oplodnění prostě nárok nemá. Na straně druhé, pokud je fertilní, potřebuje tu zkumavku? Vždyť sehnat si chlapa „na jednu noc“ snad nemůže být takový problém.

A nebo to otočím dle genderového pravidla. Svobodný muž by podle požadavku svobodných žen měl také mít právo na dítě. A pokud by se měl stát postarat o otěhotnění a následný porod ženy, měl by se postarat o dítě i pro toho muže. Sice technikálie si představit nedovedu, ale od toho tu nejsem. To je věcí státu aby se postaral. Svobodný muž má stejné právo jako svobodná žena.