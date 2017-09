Pro někoho to možná bude těžké, ale zkuste si představit několik situací. Jen tak. Prostě co kdyby…

Představte si, že jste si koupili byt. Byla to dobrá koupě. Je to hezký dům, milí sousedé, hezké okolí. Jen jeden problém. Cesta na nic. Blátivá, hrbolatá. Chodníky nejsou. V létě a suchu to ještě jde, ale blíží se blátivý podzim, který z cesty udělá skutečnou překážkovou dráhu.

Cesta a chodník je přitom součástí poplatků za bydlení. Platíte pravidelně, kdyby ne, budete vystěhováni. S problémem se ale nic neděje.

Když si budete stěžovat, tak vám provozovatel bytového komplexu sdělí, že za uplynulý rok proinvestoval docela dost peněz za nové cesty a chodníky a jejich údržbu a máte být spokojeni. Na vás také jednou dojde. Kdy? To teď nejde zcela jasně říci, ale bude to brzy. Musíte přeci pochopit, že jsou důležitější místa, kde to musí dát do pořádku.

Asi byste pana domácího pěkně hnali.

A co kdyby vaše dítě jevilo známky nějakého toho nadání. Dejme tomu, že mu koupíte klavír. A ono mu to opravdu půjde. Jaká náhoda – v tom bytovém komplexu kde bydlíte je hudební škola. I zaplatíte dítku výuku hry na klavír. To je přeci perfektní.

Jenže ouha. Děcko přijde domů a sdělí vám, že kromě hry na klavír je v „hudebce“ povinný i tanec, kreslení a výuka soustružení. Zajdete se tedy do školy zeptat a dozvíte se, že to tak prostě je a odhlásit se nemůžete.

Naštváni cestou domů potkáte souseda, který vás nepozdraví ač tak jindy činil. Naopak se na vás utrhne, že nevíte co byste chtěli. Přišla mu totiž faktura, kde přispívá na kurzy klavíru vašeho dítěte.

To už je docela na hlavu, viďte. Nebojte, ještě mě něco napadlo.

Bytový komplex kde bydlíte tak nějak funguje, ale najednou jednoho ze sousedů vykradou zloději. Ochranka objektu vše vyfotí, ale pachatele nenajdou. Později vykradou jiného souseda. A výsledek je stejný. To vás trochu rozladí a rozhodnete se, že si koupíte pistoli. Co kdyby přišli zloději i k vám.

Nesete si jí domů a zastaví vás ochranka objektu. Ta samá co neochránila vaše sousedy. Pistoli vám seberou. Nepotřebujete jí přece. Máte tu ochranku.

Takové a podobné služby vám poskytuje ten bytový komplex. Přidejte si k tomu, že vám jsou účtovány i takové služby, které nikdy nevyužijete. Třeba nemáte auto, ale platíte za parkovací místo. Říci ne nelze. Nastaveno je to tak, že z vaší výplaty si provozovatel bytového komplexu automaticky bere polovinu. Kdybyste nějaké peníze zapřeli, chtěli je využít pro sebe (konec konců jsou vaše, že) tak vás ochranka objektu zavře do sklepa. Třeba na pět roků.

Celé je to postavené na hlavu? Říkáte si, že takové bydlení byste nechtěli, že jsem se nejspíš zbláznil?

Nezbláznil holenkové. Přesně tohle totiž dělá stát. A přesně tohle obhajují jeho zastánci. A přesně tohle se líbí každému, kdo na námitku, že by stát měl postupně zmizet říká „A kdo by stavěl silnice a nemocnice, když ne stát?“

Petr B. Bloger na WordPress.com, libertarián, příznivec ANCAPu a svobody jednotlivce obecně. To B. za jménem je od slova "bloger"