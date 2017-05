Po plyšáku nás tehdejší vítězové přesvědčovali, že jsme byli chudáci, kteří museli jíst nekvalitní jídla a pít nekvalitní pití. Také díky tomu jsme měli nižší věk dožití.

Po téměř třiceti letech se dovídáme, že jsme v současnosti krmeni tím nejhorším sajrajtem a neumíme se bránit. Akorát,že se nám prodlužuje věk dožití. Nějak mi to nejde dohromady.

Patrně nebude pravda ani jeden údaj o stravě. Že jsme měli jídlo kvalitní, které odpovídalo tehdy platným ČSN, dokazovali naši rakouští sousedé svými nákupy českých potravin. O kvalitě současných potravin svědčí třeba to, že ve slevě nakupované potraviny ještě žádného seniora nezabily.

Samozřejmě, že všichni vědí, že nejhorší potraviny dodávají na trh Babišovy firmy. Nevím. Kupuji to, co mi chutná, nerozlišuji výrobce. Možná bych měl, ale asi mám zkažené chuťové buňky ještě z dob minulého režimu. Tak si pochutnám na kuřecích polotovarech z Vodňan, chutnaly mi příbramské klobásy, stejně tak písecké. Nejím chléb z Penamu, ale housky ano.

Co mi ale opravdu moc nechutná jsou údajně domácí klobásy od farmářů. Jsou totiž příliš kořeněné. A já mám obavu, že to koření má potlačit něco negativního v mase. A také nemám rád přeuzené již koupené párky vydávané za vlastní výrobky.

A co se týká těch zapomenutých ČSN, narazil jsem na zajímavou informaci. Jeden z výrobců domácích marmelád a dalších výrobků z ovoce informoval zákaznice, že s marmeládami končí. Protože jakési nařízení je nutí dávat do marmelád velké množství nějaké přísady, čímž se snižuje obsah skutečného ovoce. A to on dělat nebude.

Jak to tedy je s tím sajrajtem?