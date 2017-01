Někdy život píše zábavné příběhy. A nemusí to být jen život. Stává se, že to píší jiní a nejspíš o tom ani při psaní neví.

Už to tak je, že se lidé vdávají a žení. Na uzavření sňatku ostatně nic divného není. Jenže to někdy může být svatba doslova pekelná. Řadě snoubenců totiž nestačí běžný sňatek, ale chtějí mít i sňatek církevní. Není se čemu divit, někde je to tradice, jinde doslova rodinná povinnost.

Problém může nastat, když je některý ze snoubenců znalý práva a věřící zároveň. Věřící nejsem, ale vážně bych přemýšlel, zda vstoupit do církevního sňatku, tak jak je definován Novým občanským zákoníkem.

To víte, když o něm pojednává § 666.