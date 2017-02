V okamžiku, kdy píšu tento komentář, je těsně před schválením nový zákon o národních parcích. Zákon, který vyvolává spoustu emocí. Zbytečných emocí, pokud by navrhovatelé vzali v úvahu specifičnost Šumavy. A to nejen parku, ale Šumavy jako celku.

Nevím, jak se vyvíjel život na ostatních územích, ale protože jsem na Šumavě kus života prožil, mám k ní neustále vztah a také o ní leccos vím.

Třeba to, že divočinou se centrální Šumava stala pouze zásluhou železné opony, když do určité oblasti nebyl prostě přístup. Ale i tak se tam zasahovalo. Vojenské lesy a statky (VLS) tam pravidelně prováděly vytěžování a později, když se i pro komunisty stala příroda pojmem, pečovaly o krajinu v dostupných místech. Jediné, co je na Šumavě původní, jsou slati. O ty nikdo nikdy neměl zájem.

Do doby, než opona spadla, byla i centrální Šumava plna života. Svědčí o tom názvy dnes už zaniklých sídel, osad i samot. Až do roku 1946 nikdy nebyla neobývaným územím. Vždyť i technické památky, jako Schwarzenberský kanál

či Vchynicko-tetovský kanál

jsou dílem lidských rukou. A knihy Adalberta Stiftera či Karla Klostermanna vypovídají o mnohém. Jen ne o pusté krajině. O Šumavě se vždy dalo tvrdit, že „I tady žijí lidé“. Nebýt západních mocností, které podporovaly knírkatého rakouského malíře pokojů, žili by tam dodnes a nestaly by se oběťmi vlastní ideologie. Stejně tak by se Šumava využívala hospodářsky, jen ty slati by zůstaly slatěmi. Jsou totiž zrádné a každý moudrý člověk se jim vyhne, pokud se chce vrátit domů.

Dnes se z komunistického zavřeného prostoru dělá evropský unikát. Jako by tam ta příroda v tomto stavu byla odjakživa. Ale nebyla. Třeba Dlouhá Ves, obec svého jména opravdu hodná, se vyznačuje zachovalými schwarzenberskými domky. Nechal je totiž postavit kníže Schwarzenberg roku 1800 pro lesnické a dřevařské dělníky, kteří zpracovávali dřevo právě z té dnes chráněné části. A kníže také zapříčinil kůrovcovou kalamitu, když nechal vysadit nepůvodní smrk z jiných oblastí, protože rychle roste a brzo dává výdělek. Ale je také náchylnější na vlivy počasí, které se od jeho původní vlasti podstatně liší.

Takže dnešní pohled z daleké Prahy na život na Šumavě je trochu pokřiven komunismem a „Světem lesních samot“. Nikoli však pravdou. Ale co chcete od zelených magorů a poslanců.

Pokud bych se na Prahu díval stejně jako Praha na Šumavu, pak požaduji, aby se veškerá výstavba moderních domů zastavila a Praha, jakožto klenot našeho státu a symbol naší státnosti byla uvedena do stavu k 28.říjnu 1918. Jsem hrdým občanem tohoto státu a vážím si své historie. Takže vraťte Praze její historickou podobu. Zdá se vám to podivné? Tak nekecejte do Šumavy, které nerozumíte.