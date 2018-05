Vokurky a CO

Co mají společného okurky a civilní obrana? Vůbec nic a ani o tom nepíšu. To jen název mate. Tím CO je míněn oxid uhelnatý a vokurkama fakt, že je tak nějak mrtvo. Skoro jako při okurkové sezóně. A tak jsem si v záplavě článků o ničem, které se na nás valí z netu a dalších zdrojů všiml článku o tom, že Bezklíčové startování aut v USA zabíjí, tvrdí americký list.

Název mě zaujal. Je podobný tomu, když nějaký milovník totality říká, že zbraně zabíjí a tak jsem si ho přečetl. Nezklamal.

V odkázaném článku se dozvíte, že v USA občas někdo zapomene vypnout motor auta v garáži a po nalokání se oxidu uhelnatého je mu už docela jedno, že motor běží a žere drahé palivo. Na vině je, jak jinak, technika, tedy v tomto případě bezklíčové startování.

Troufnu si nesouhlasit. V technice to totiž, jako obvykle, není. Stejně jako nikdy nikoho nezabila žádná zbraň, ale člověk, který jí ovládal, tak nikoho neotrávilo oxidem uhelnatým žádné bezklíčové startování. Vždy to byl ten, kdo ho používal.

Mám již v pořadí druhé auto, které tuto technickou vychytávku má. A i když jsem v lednu po létech změnil značku, nezměnilo se to, co jako správný tradicionalista dělám v novém autě jako první. Bezkontaktní zapalování vypnu. Prostě mám rád ten pocit startování. Ono toho vypínám vícero. Možná je to fakt staromilství, ale chci auto a ne něco co po zapnutí zapalování začne jako první hlásit, že hledá WiFi a chce se mermomocí párovat s mobilem.

Kritizovanou funkci nepoužívám, ale neznamená to, že bych jí nikdy nepoužil. Když jsem jí měl v autě poprvé, vyzkoušel jsem jí a měl asi tak týden aktivní. Přiznám, že to byl z počátku opravdu nezvyk. Praktické to ale bylo, nicméně i pro případné zloděje, jak jsem zjistil, bohudík ne na vlastní kůži. I to byl vlastně důvod funkci deaktivovat. Pochopím ale ty, kteří funkci vymysleli a i ty, kteří jí používají. A to přesto, že se domnívám, že jde o funkci pro běžného řidiče stejně zbytečnou, jako je u Porsche spínací skříňka na levé straně volantu.

Při používání se mi nikdy nestalo, že bych zapomněl vypnout motor. Můžete mít sebetišší auto, ale před sebou máte palubní desku. Nevšimnout si na ní toho, že motor běží je docela umění, nepočítám pak fakt, že ne každé auto je stavěno tak, že je motor téměř neslyšný a na kapotě můžete mít minci na hraně.

Co tím chci říci? Není to bezkontaktní statování, které „zabíjí“ a není to, podle mého názoru, náhodou, že se případy zmiňované ve článku staly v USA, v zemi, kde se můžete soudit prakticky o cokoli.

Otázkou je, zda i možnost takového soudu nepřispívá k tomu, že se z lidí stávají nezodpovědní a nesamostatní jedinci. Ale to je již nad rámec těch vokurek. Nebo spíš pomalu se blížící jejich sezóny.

