Vzdělání není zboží a státem řízené školství zajistí budoucnost i dětem z chudých rodin (Lži etatistů)

Je to taková omletá písnička. Vzdělání prý není zboží. Soukromé školy by kupčily s diplomy a děti z chudých rodin by na školu neměly peníze. Je prý dobře, když školství ovládá stát.

Ta písnička je nejen ohraná, ale není na ní ani trochu pravdy. Vzdělání totiž zboží je. Respektive by jím bylo, pokud by ho neovládal stát. To, že ho ovládá je jedna velká deformace.

Školství v rukou státu je neskutečná lež, která slouží k tomu, aby stát indoktrinoval své občany již od dětství svou propagandou. Když někomu od mala vymýváte hlavu tvrzením „jak to bez státu nejde“ tak tomu, bohužel, nakonec i uvěří.

Jenže, jak stále a nejen já, tvrdím, bez státu jde prakticky vše. Lépe, levněji, účelněji a efektivněji.

Pokud by vzdělání skutečně bylo tím čím má být, tedy zbožím, pak by konečně bylo možné objektivně určit kvalitu učitele, kvalitu školy a kvalitu samotného vzdělání. Ve státem řízeném školství to jednoduše není možné. Pokud se učitel drží státem předepsaných osnov, není možné určit zda je či není dobrý. Pokud neprovádí nějaké statečně extrémní excesy, jako vyučování v opilosti, obtěžování žákyň a podobně, může být učitelem klidně celý život.

Hlavní je, aby dodržoval státní osnovy.

V nich může být třeba i četba čítanky ve které bude úryvek z knihy „Tati, co je rasismus?“ jejíž šíření je podporováno jak EU tak i vládou ČR.

Není už tato četba sama o sobě vizitkou toho, co čekat od státního školství?

Click here for reuse options!

Petr B. Bloger na WordPress.com, libertarián, příznivec ANCAPu a svobody jednotlivce obecně. To B. za jménem je od slova "bloger"