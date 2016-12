Před pár dny stávkovali pošťáci. Nevím proč, za práci jakou odvádí by měli spíš do práce nějaké ty peníze sami nosit, ale budiž. Já, je-li to možné, služby tohoto zbytečného státního podniku nepoužívám.

Stejně tak nesleduji tzv YouTubery. Tolik času nemám. Ale tohle video, které mi nějak přistálo v poště, mě zaujalo. Není to žádný puberťák pro kterého je všechno cool a nebo něco podobného.

A jak souvisí s poštou. To poznáte.