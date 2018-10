S Hudbou Vesmírnou – No a čo

Přinášíme nový hudební počin uskupení S hudbou vesmírnou. Obsah je, pole našeho názoru, skutečně univerzální a proto ho přidáváme ve formě textu.

Pokud by se vám to nelíbilo, odpověď máte v názvu.

Pozrite na ňu, to čo má???

to radšej mohla zostať doma!

myslí si že dobre vyzerá

to asi po tme si vyberá

tie šaty – trápne! Topánky – fádne!

čekuj tie ústa, Tie vlasy – fakt ne!

hlava jak busta, na obed langusta

nieee niee prosim nieee

REF

ja si len vravim no a čo

každý si nájde voľačo, no

ja si žijem každý deň

fakt najlepšie ako viem

aj keď návod na život ti nepoviem…

len si vravim no a čo

a nehľadám vždy niečo

kto kde ako a kto s kým

ja to proste nemusím

a tak si úsmev na tvári nosím

—

vraj to

oteplovanie je len výmysel

to si nejaký číňan len tak vymyslel!

aaale kamo, to sú len reči

minule písali že savo lieči

píšu už o všetkom a píšu snaď všetci

no merítkom pravdy sú americkí vedci

REF

ja si len vravim no a čo

každý si nájde voľačo, no

ja si žijem každý deň

fakt najlepšie ako viem

aj keď návod na život ti nepoviem…

len si vravim no a čo

a nehľadám vždy niečo

kto kde ako a kto s kým

ja to proste nemusím

a tak si úsmev na tvári nosím

—

vraj si kúpil nové auto! čooo???

zaujímalo by ma odkiaľ má na to?!

Bohvie, čo robí? Predáva drogy!

Ja ho poznám – točí si vlogy

Jak môže mať takú kabelku?!

trápka sa hrá na modelku

na mužovom fáre sa vyváža…

Čo vám na tom vlastne tak prekáža?

Takéto veci mnohým nedajú spať,

bez mobilu ani nevedia vstať

každý vie o každom čo kedy jak

no popri tom všetkom im uteká vlak

REF

ja si len vravim no a čo

každý si nájde voľačo, no

ja si žijem každý deň

fakt najlepšie ako viem

aj keď návod na život ti nepoviem…

len si vravim no a čo

a nehľadám vždy niečo

kto kde ako a kto s kým

ja to proste nemusím

a tak si úsmev na tvári nosím

ja si len vravim no a čo

každý si nájde voľačo, no

ja si žijem každý deň

fakt najlepšie ako viem

aj keď návod na život ti nepoviem…

len si vravim no a čo

a nehľadám vždy niečo

kto kde ako a kto s kým

ja to proste nemusím

a tak si úsmev na tvári nosím

