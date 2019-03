Stále jsme to my. Klip a krátký text.

Nový klip našeho oblíbeného hudebního uskupení S hudbou vesmírnou říká vlastně totéž co dnes můžeme povědět i my. Velká údržba a aktualizace je hotova a stále jsme to my. Co se změnilo, opravilo a připravilo se dozvíte v neděli z pera editora. Mezi tím vás ale již zítra čekají dva články a v sobotu nová četba na pokračování.

Jo a kdyby někde něco nefungovalo, napište. Sice jsme to kontrolovali, ale však to znáte. Každý může něco přehlédnout a jsme jenom lidi. Hezký den.

Click here for reuse options!

Redakce





Magazín abeceda si klade za úkol umožnit publikovat i neznámým autorům. Chceme být prostorem pro ty, kteří jsou slyšet až na konci.